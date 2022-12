Bewoners Raadhuisplein 1 in Werkendam weinig geholpen: ‘Hebben ons verlies genomen’

za 24 dec 2022, 15:31

WERKENDAM • Het is ruim twee en halve maand nadat Van der Huizen Vastgoedbeheer excuses aanbood aan de bewoners van Raadhuisplein 1 in Werkendam. De bewoners van het voormalige gemeentehuis in Werkendam werd beterschap beloofd en er leek actie ondernomen te worden, met zelfs een speciaal aangestelde contactpersoon. Hoe is de situatie op dit moment?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: er zijn een aantal zaken in het pand aangepakt, maar veel dingen laten ook nog op zich wachten. De communicatie met beheerder Van der Huizen Vastgoedbeheer is zelfs met de aanstelling van een contactpersoon nauwelijks verbeterd.

We spreken dezelfde bewoners van het pand, die eind september in deze krant hun verhaal deden. Bij binnenkomst in één van de appartementen valt het direct op dat er een elektrische kachel staat te branden. “De centrale verwarming werkt amper”, vertelt de eigenaar van het appartement. Een paar dagen later meldt de bewoner dat de problemen met de kachel, na klachten van verschillende bewoners, zijn opgelost.

Afgelopen zomer was een appartement juist amper te koelen, aangezien de ventilatie niet werkte. Daar is nu wel verandering in gekomen. “Nadat ons beterschap is beloofd, zijn ze aan de slag gegaan met de ventilatie en de lift. Dit is ook het enige dat aangepakt is, maar over het algemeen werken beide weer naar behoren.”

Betere communicatie beloofd

Met de excuusbrief werd aan de bewoners betere communicatie beloofd. “Deze is echter niets beter geworden. We weten niet eens of contactpersoon Emma de Jong wel bestaat. Wanneer we mails sturen naar het speciaal aangemaakte mailadres komt daar bijna nooit reactie op. De communicatie was en is een puinhoop. Helaas helpt de gemeente ons ook niet en worden we eigenlijk nog steeds aan ons lot overgelaten.” Met de bewoners zou contact opgenomen worden, om alle vragen, reparatieverzoeken en opmerkingen op te nemen. “Dit is echter nooit gebeurd”, zeggen de bewoners.

“Voor het pand ziet het er ook nog steeds schandalig uit”, doelt een bewoner op het afval dat rondom de containers ligt. “Er zijn nog geen ondergrondse containers gerealiseerd. Van der Huizen legt de schuld daarvan bij de gemeente.” Maandagavond moest de brandweer uitrukken, omdat één van de papiercontainers in brand gezet was. De bewoners zijn bang voor meer van zulke incidenten rond de jaarwisseling.

Inbraken en een geopende deur

De laatste weken zijn er in Werkendam erg veel woninginbraken geweest. Het baart de bewoners van het voormalige gemeentehuis in Werkendam dan ook zorgen dat het pand tot 20.00 uur ’s avonds vrij toegankelijk is. “Dit hebben we aangekaart bij de beheerder, maar hier is nog geen oplossing voor.”

Teveel huur

Een bewoner klopte onlangs aan bij de huurcommissie, omdat diegene van mening was dat er teveel huur gevraagd werd. De huurcommissie stelde deze persoon na onderzoek in het gelijk. “Helaas is een uitspraak van de huurcommissie in de vrije sector slechts een advies, in tegenstelling tot sociale huur waarbij de uitspraak bindend is.”

Tijdens een rechtszaak zou het advies van de huurcommissie wél aangedragen kunnen worden, om je gelijk te halen. “De rechtszaak die een aantal bewoners wilde starten, is echter niet doorgezet, Dit koste teveel geld en de vraag is hoeveel dit zou oplossen, aangezien Marcel van Hooijdonk, van Van der Huizen Vastgoedbeheer, vaker uitspraken van de rechter naast zich heeft neergelegd.”

Relativeren

In de afgelopen weken schonk het BNNVARA-programma ‘BOOS’ ook aandacht aan de problemen die Van Hooijdonk met zijn BV’s in Nederland veroorzaakt. Door de beelden die de bewoners in het programma zagen van andere woonlocaties die in het beheer zijn van Van der Huizen, is men gaan relativeren.

“We hebben ons verlies genomen. Tegelijkertijd zijn we blij dat het er in dit pand niet zo erg aan toe is, als dat we in ‘BOOS’ bij andere panden hebben gezien. Wij hebben gelukkig geen last van bedwantsen”, zegt een andere bewoner. “Wat dat betreft hebben we het zo slecht nog niet, maar ik vind wel dat de gebreken in dit pand ook opgelost horen te worden.”

De bewoners die we spreken zijn aan het sparen, totdat ze elders terechtkunnen. “Het idee was van tevoren al dat deze woning slechts een tussenstap zou zijn, maar ook dan hoop je prettig te wonen. De urgentie om te verhuizen is groter geworden. Na alles wat er gebeurd is en met alle gebreken die er nog zijn, hebben we niet de illusie dat het hier ooit nog wordt waarvoor we betalen.”

Camera verwijderd

Uit de centrale hal van het voormalige gemeentehuis worden met regelmaat pakketjes weggehaald/gestolen. Dit is mede mogelijk doordat de deur tot 20.00 uur ‘s avonds geopend is. Hier heeft Van Der Huizen Vastgoedbeheer op gereageerd in een nieuwsbrief met: ‘’Wij adviseren je om bij een internetbestelling vanaf heden gebruik te maken van bezorging op een afhaalpunt. Op deze manier is een pakket te traceren en kan het niet ontvreemd worden.’’



Bewoners wilden hier zelf de controle op houden door een eigen gekochte camera te plaatsen en deze te richten op de ingang. Deze moest echter per direct weer verwijderd worden. Een andere oplossing vanuit de beheerder is nooit meer gerealiseerd.