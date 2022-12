Almkerkers genieten ondanks wisselvalige weer van lichtjestocht door het dorp

Koolstofboeren uit Altena binden CO2 van lokale bedrijven in de bodem

Algemeen

23 dec, 12:46

ALTENA • Er is iets nieuws ontkiemd in de streek. Vier koolstofboeren in de gemeente Altena werken samen met lokale bedrijven Hakkers en IVECO Schouten, om jaarlijks ruim 200 ton..