Kerstviering ‘Be the light’ op vmbo Schans in Sleeuwijk

vr 23 dec 2022, 17:54

Algemeen 153 keer gelezen

SLEEUWIJK • Op de laatste dag voor de kerstvakantie vierde vmbo Schans met leerlingen en aanwezige ouders het kerstfeest op school.

Het thema van de viering was: ‘Be the light’. In een afwisselend programma kregen de leerlingen de boodschap mee van het Licht van Kerst en dat zij een lichtpuntje voor een ander kunnen zijn en dat zij ook lichtpuntjes kunnen ontvangen van anderen als ze dat nodig hebben. De band 4Tune zorgde voor de muzikale omlijsting.