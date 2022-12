Vreemde vogel ‘Waku Waku’ op Kanjerschool de Wilgenhoek in Hank

vr 23 dec 2022, 17:39

Algemeen 98 keer gelezen

HANK • Tijdens de rekenlessen op Kanjerschool de Wilgenhoek in Hank proberen de leerkrachten op een zo aansprekend mogelijke manier instructie te geven aan de leerlingen en hen te activeren tijdens de lessen. Bijvoorbeeld door rekenspellen in te zetten of met bewegend leren bezig te zijn.

Zo was er deze week een gast tijdens de rekenles van de Middenbouw A. Waku Waku kwam langs. Deze vogel kan alleen ‘10’ zeggen. Om te zorgen dat Waku Waku zich heel slim voelde hebben de leerlingen allemaal sommen gemaakt voor Waku Waku waarvan het antwoord ‘10’ is. De kinderen gingen hard aan de slag en hebben zoveel mogelijk sommen gemaakt.

Ook deed de klas een loopspel in de middenruimte. Er waren twintig vragen en elk antwoord leverde een letter op. Samen vormden die letters woorden.