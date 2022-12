Koolstofboeren uit Altena binden CO2 van lokale bedrijven in de bodem

vr 23 dec 2022

ALTENA • Er is iets nieuws ontkiemd in de streek. Vier koolstofboeren in de gemeente Altena werken samen met lokale bedrijven Hakkers en IVECO Schouten, om jaarlijks ruim 200 ton CO2 te binden op boerenland. Ook de gemeente Altena is enthousiast over het project dat de samenwerking tussen boeren en bedrijven stimuleert en bijdraagt aan het klimaat, biodiversiteit en een betere bodemkwaliteit.

Met Carbon Farming haalt de landbouw CO2 uit de atmosfeer en legt dit langdurig vast in de bodem. Zo helpen koolstofboeren in de buurt lokale bedrijven, gemeenten en verenigingen met de realisatie van hun klimaatambities.



Koolstofboeren binden CO2 in de bodem door slimme maatregelen, die gebruik maken van de kracht van de natuur. Planten en gewassen zetten CO2 uit de lucht om in biomassa. Diverse maatregelen zorgen ervoor dat de koolstof, die zo wordt gebonden, ook daadwerkelijk wordt vastgehouden in de bodem. Maatregelen zoals minder ploegen, het planten van groenbemesters en rustgewassen, en meer compost laten de natuur haar werk doen en vergroten het bodemleven waardoor er meer koolstof bindt in de bodem.

Ook akkerranden met diepwortelende plantensoorten binden koolstof uit de atmosfeer in de bodem. Naast CO2-binding zijn er nog extra voordelen: de biodiversiteit neemt toe en de landbouw kan beter tegen klimaatextremen.

Bedrijven

Waterbouwonderneming Hakkers uit Werkendam laat in 5 jaar 200 ton CO2 (40 ton CO2/jaar) vastleggen in boerenland. Bedrijfs- en vrachtwagendealer IVECO Schouten uit Giessen tekent voor 120 ton CO2 de komende 5 jaar.

“De verduurzamingsopgave is groot in onze sector. Daarnaast wilden wij een positieve bijdrage leveren aan onze leefomgeving én lokale samenwerking zoeken. Carbon Farming sluit daarom goed aan op onze duurzaamheidsvisie”, zegt directeur Mathilde Hakkers, van het gelijknamige bedrijf in Werkendam, over de samenwerking.

Gijsbert van Helden, Financieel Directeur van IVECO Schouten, vult aan: “Wij vinden het belangrijk om samen met andere partijen te werken aan verduurzaming en steunen hierbij graag de lokale landbouwers in de regio.”

Koolstofboeren

Deze voortrekkers omarmen vier koolstofboeren in de buurt. Er is nog ruimte voor extra bedrijven in Altena om aan te sluiten. De koolstofboeren kunnen zo’n 1000 ton CO2 vastleggen in 5 jaar. En er staan nog meer koolstofboeren klaar om mee te doen. Landbouwbedrijf Straver (Almkerk), VOF Vermuë - Kivits (Hank), landbouwbedrijf Van der Schans (Drongelen) en De Graaf VOF (Nieuwendijk) zijn de koolstofboeren van het eerste uur.

“Goed voor de bodem zorgen, is het beste wat je kan doen. Voor het klimaat, voor mijn bedrijf en voor de omgeving. De bodem is mijn dierbaarste bezit. Een gezonde bodem heeft een dubbel doel met meerwaarde”, vertelt koolstofboer Arjan de Graaf waarom hij meedoet.

Klimaatambities

Dit is een unieke samenwerking van bedrijven, boeren en gemeente om een wereldwijd klimaatprobleem samen lokaal direct bij elkaar om de hoek op te pakken. De samenwerkende partijen hebben nadrukkelijk als ambitie om Carbon Farming in de gemeente Altena groot te maken.

“Dit is een mooie manier waarbij ondernemers elkaar lokaal kunnen versterken”, zegt wethouder Roland van Vugt. “Ik hoop dat meer ondernemers volgen. Deze pilot past dan ook bij Altena, een gebied waar innovatieve en vooruitstrevende ondernemers samenwerken aan een duurzame en circulaire landbouw. Als gemeente ondersteunen wij dit initiatief van harte.”