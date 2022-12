Dorpsraden Uitwijk, Eethen en Meeuwen krijgen 1000 euro door snelheidsmeterspaarsport

vr 23 dec 2022, 11:31

Algemeen 161 keer gelezen

ALTENA • De dorpsraden van Uitwijk, Eethen en Meeuwen ontvingen donderdagmiddag een cheque van elk 1000 euro. De bedragen zijn bij elkaar gereden met de snelheidsmeterspaarpot. In november en december heeft de snelheidsmeterspaarsport als een estafette zes weken door deze dorpen in Altena gerouleerd.

De aftrap was in Uitwijk. Daar had het dorpsforum een quiz georganiseerd voor de basisschoolleerlingen. De twee winnaars hiervan stelde samen met een bestuurslid van het dorpsforum de snelheidsmeter in werking. Vervolgens ging de snelheidsmeter enkele weken later naar Eethen, waar de snelheidsmeterspaarpot door schoolkinderen en de dorpsraad in gebruik werd genomen. Begin december kwamen een aantal kinderen van basisschool de Ark in Meeuwen naar de snelheidsmeterspaarpot om deze, samen met wethouder Hans Tanis, in gebruik te nemen.

De snelheidsmeterspaarpot beloont passerende voertuigen voor goed gedrag. Iedere automobilist die zich aan de snelheid houdt, draagt bij aan het vullen van de digitale spaarpot. Eerder was de meter al in de gemeente Altena te zien. Deze unieke estafette door drie dorpen was nieuw. Alle drie de dorpsraden hebben initiatief genomen in het plaatsen van een meter in hun eigen kern.

Lokaal goed doel

De opbrengst van de meter wordt besteed aan een lokaal goed doel. De dorpsraden bepalen zelf waaraan de opbrengst wordt gedoneerd. Zowel de dorpsraad van Eethen en Meeuwen, alsook het dorpsforum van Uitwijk nemen de basisscholen uit deze dorpen mee bij het bepalen van het doel.



Snelheidsmeterspaarpot

De snelheidsmeterspaarpot in eigendom van de provincie Noord-Brabant. Alle Brabantse gemeenten kunnen een beroep doen op een leenperiode van de digitale spaarpot. Het initiatief om een meter te plaatsen komt vanuit de bewoners en de gemeente stelt de financiële middelen beschikbaar voor het vullen van de spaarpot. ‘Verkeersveiligheid is immers een gezamenlijk en belangrijk doel’, laat de gemeente weten.