Leerlingen krijgen schrik van hun leven tijdens de ‘Suikerchallenge’

wo 21 dec 2022, 17:50

Algemeen 132 keer gelezen

SLEEUWIJK • “Wow mevrouw, hier zit echt kneiterveel suiker in!” De leerlingen van het Sleeuwijkse Altena College kregen de schrik van hun leven tijdens de ‘Suikerchallenge’. Ze brachten producten mee die ze regelmatig eten en checkten in de les hoeveel suiker er eigenlijk inzat. Net na Sinterklaas was de ontdekking dat een zak chocoladekruidnoten meer dan dertig suikerklontjes bevat, best schokkend.

“De leerlingen waren verbaasd dat ze best snel aan de maximaal aanbevolen hoeveelheid suiker per dag zitten”, vertelt docente Diede Vreeswijk. “Ook dachten ze dat een smoothie altijd heel gezond is. Ze realiseerden zich niet dat je dan in een keer heel veel fruitsuikers binnenkrijgt en alle vezels zijn vermalen. Als school vinden we het belangrijk om kinderen hiervan bewust te maken zodat ze verstandige keuzes maken. Dat wil niet zeggen dat ze nooit meer een blikje cola mogen drinken, maar wel dat ze het bij één blikje houden. Of dat ze toch gewoon die appel pakken, in plaats van vruchtensap.”

Goed voor elkaar en voor de wereld

Bij het vak Lifestyle & Duurzaamheid staat vooral bewustwording centraal. Hoe zorg je goed voor jezelf en voor de wereld?

“We hebben het met elkaar onder andere over roken, alcohol drinken, sexting, grenzen stellen, bewegen en verantwoorde keuzes maken”, vertelt Vreeswijk. “We gaan ook regelmatig op pad, bijvoorbeeld op excursie naar de biologische boerderij om te zien hoe de biologische producten groeien en bloeien en een kijkje nemen in de koeienstal. Er gaat een wereld open voor sommige leerlingen als ze horen dat een koe alleen melk geeft als er een kalfje is geboren.”

“Als het gaat om duurzaamheid, hebben we het onder meer over afval scheiden en microplastics. Daarnaast hebben we oog voor de wereld om ons heen. Rond de kerst maken we kerstkaarten voor ouderen en op warme truiendag, zijn wij van de partij”, besluit docente Vreeswijk.