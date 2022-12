Leerlingen van Curio prinsentuin Andel bieden petitie ook aan bij Tweede Kamercommissie

di 20 dec 2022, 19:43

REGIO • Indy, Wessel en Line van Curio prinsentuin Andel hebben dinsdagmiddag 20 december de petitie ‘Houd Curio prinsentuin Andel bereikbaar’ overhandigd aan de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Ze waren hier op uitnodiging van de Kamercommissie. De petitie tegen het schrappen van de scholierenlijnen naar de Curio vmbo-school in Andel is inmiddels bijna 3.000 keer ondertekend. Over de kwestie hebben SP, BBB en D66 al Kamervragen gesteld.

De provincie Noord-Brabant werkt aan een nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer tussen 2025 – 2035. In het huidige ontwerpprogramma van eisen wordt een groot deel van de scholierenlijnen naar Curio prinsentuin Andel geschrapt.

Cruciaal voor een goed opgeleide beroepsbevolking

Met de petitie wil Curio prinsentuin Andel een duidelijke boodschap afgeven. ‘Curio prinsentuin Andel moet voor al onze (toekomstige) leerlingen bereikbaar blijven. Elke leerling moet kunnen kiezen voor de school die bij hem of haar past. Niet of een school wel of niet bereikbaar is. Zonder scholierenlijnen kan 75 procent van de leerlingen onze school niet meer veilig bereiken. En dat heeft verstrekkende gevolgen. Ook voor de samenleving. Want goed voorbereidend beroepsonderwijs is cruciaal voor een goed opgeleide beroepsbevolking’, laat de school weten.

Ook minister en staatssecretaris overtuigen

De Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat overlegt regelmatig met de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Door het aanbieden van de petitie aan de Kamercommissie wil Curio prinsentuin Andel ook hen ervan overtuigen dat het schrappen van de scholierenlijnen naar Andel een heel slecht idee is. Organisaties als de VO-raad, ZLTO en gemeenten, waaronder de gemeente Altena, zijn die mening al toegedaan. Zij hebben de petitie ondertekend.

Passend onderwijs in een veilige leeromgeving

Behalve Indy, Wessel en Line zijn ook Rob Neutelings, voorzitter raad van bestuur Curio, Harrie Weijtens en Monique aan den Boom, beiden onderwijsmanager Curio prinsentuin Andel dinsdagmiddag afgereisd naar Den Haag. “Curio prinsentuin Andel geeft leerlingen extra aandacht en begeleiding in hun vmbo-opleiding. We bieden hun passend onderwijs in een veilige leeromgeving. Dat is meer dan de school alleen. Ook de reis naar school moet voor leerlingen veilig zijn.”

Onder de indruk van verhalen en motivatie

Lisa van Ginneken (D66), Mahir Alkaya (SP) Caroline van der Plas (BBB) hebben de petitie namens de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat in ontvangst genomen. Ze gingen kort in gesprek met Indy, Wessel en Line. Ze waren onder de indruk van hun verhalen en hun motivatie om de scholierenlijnen naar Andel te behouden. “De keuze voor goed onderwijs mag niet afhangen van openbaar vervoer.”

Op 7 december hebben leerlingen van Curio prinsentuin Andel de petitie al aangeboden aan gedeputeerde Suzanne Otters. Tachtig leerlingen en docenten lieten toen luidkeels weten dat het idee van de provincie Noord-Brabant ‘stom’ is, zelfs onacceptabel. “Als dat namelijk gebeurt, dan kan de school haar deuren net zo goed sluiten.”

Motie Provinciale Staten aangenomen, maar schept geen verplichtingen

Eerder hebben negen partijen binnen de provinciale staten van Noord-Brabant een motie ingediend om de bereikbaarheid in West-Brabant in stand te houden, waaronder het busvervoer naar Curio prinsentuin Andel. De motie is aangenomen. Daarmee is het busvervoer naar de vmbo-school echter nog niet gered. Gedeputeerde Staten kan een motie geheel of gedeeltelijk uitvoeren, maar ook naast zich neerleggen. Een aangenomen motie schept dus geen (juridische) verplichtingen.

Volgende belangrijke datum

Curio onderneemt dan ook alle nodige acties om de provincie af te laten zien van het huidige ontwerpprogramma van eisen. De onderwijsorganisatie heeft haar zienswijze inmiddels ingediend bij de provincie. Op 31 januari 2023 wordt duidelijk of de provincie iets aan het programma heeft veranderd. En de aanbesteding start in april 2023. De nieuwe busroutes moeten op 6 juli 2025 ingaan.