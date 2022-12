Woerkumer Biergilde doet schenking aan Visserijmuseum

ma 19 dec 2022, 19:59

WOUDRICHEM • Het Woerkumer Biergilde sloot afgelopen donderdag de eerste jaargang van haar bestaan af met een bierdiner. Het biergilde richt zich op bierliefhebbers die graag kennis over bier wil vergaren, die kennis willen delen en die het vooral samen willen proeven en genieten.

Dat je met bier ook culinair kan koken bewees chef Dennis Liem uit Den Haag, maar liefst vier gangen werden bereid met het Woerkumer Bier en dat leverde verrassende combinaties op.

De opbrengst van de avond ging naar het Cultuur en Visserijmuseum Woudrichem. Voorzitter Arjens van Gammeren mocht een cheque van 250 euro in ontvangst nemen en was daar zichtbaar verguld mee. Door de hoge energiekosten kan het museum momenteel iedere steun gebruiken.

Brouwer van deze maand

Op 19 januari komt brouwer Hans Anton Verschoor van Brouwerij De Magistraat uit Almkerk naar de vesting van Woudrichem. ‘De keuze voor mouten, hop en gist maken voor een groot deel uit wat het resulterende bier gaat worden. Combinaties zoeken en veel proeven en aanpassen, zorgen ervoor dat we de lekkerste bieren maken en blijven ontwikkelen.’ Dat is het motto van de brouwerij.

Proefavonden

De maandelijkse proefavonden worden gehouden in het Arsenaal, onder het Visserijmuseum in de vesting. De aanvang op 19 januari 2023 is om 20.00 uur en de proeverij duurt tot omstreeks 22.00 uur. De proeverij bestaat uit vijf proefglazen, een uitgebreid proefnotitie-formulier en is inclusief bittergarnituur. De kosten zijn 19,50 euro per persoon en men kan zich opgeven via info@woerkumerbiergilde.nl.