Ook Andel, Eethen, Genderen, Veen en Wijk en Aalburg krijgen glasvezel

ma 19 dec 2022, 19:29

Algemeen 598 keer gelezen

ALTENA • Inwoners van Andel, Eethen, Genderen, Veen en Wijk en Aalburg krijgen binnenkort ook de mogelijkheid om internet via glasvezel aan te schaffen. Voldoende mensen meldden zich aan voor glasvezel. Dankzij de steun van de lokale ambassadeurs, bleek het mogelijk om in nog geen drie maanden tijd voldoende inwoners mee te krijgen.

Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over het nieuws en het verdere verloop van de schouw- en de aanlegwerkzaamheden.

“Wij zijn blij dat we de inwoners van Andel, Eethen, Genderen, Veen en Wijk en Aalburg kunnen feliciteren met glasvezel”, zegt Diederik van Dam, projectleider bij DELTA Netwerk. “Snel internet is noodzakelijk voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling. Wat goed ook dat de inwoners gekozen hebben voor die extra glasvezelaansluiting in de woning. Juist in deze tijd merken we hoe belangrijk het is om over stabiel en snel internet te beschikken om te kunnen thuiswerken, onderwijs te volgen of sociale contacten te onderhouden.”

Start van aanleg glasvezel

Einde kwartaal één van 2023 start de aannemer met de bouwwerkzaamheden. Het doel is om zoveel mogelijk woningen te voorzien van een aansluiting op het glasvezelnetwerk. Hoe meer woningen nu al worden aangesloten, hoe beperkter de overlast. De straat hoeft dan maar één keer ‘open’. Dit begint met een schouwer van de aannemer die langs de woningen gaat om te kijken waar de aansluiting in de woning mag worden geplaatst. Vaak is dit in de meterkast, maar het kan ook op een andere locatie in de woning.

In Andel, Eethen, Genderen, Veen en Wijk en Aalburg krijgen de inwoners nog de mogelijkheid om tot 11 januari 2023 gebruik te maken van een aanbieding van DELTA Netwerk. Meer informatie hierover is te vinden op de website van DELTA.