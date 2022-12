Jongerenwerkers Altena delen veiligheidspakket voor afsteken vuurwerk uit

ma 19 dec 2022

Algemeen 265 keer gelezen

ALTENA • Jongerenwerkers van de gemeente Altena delen de komende weken op straat veiligheidspakketjes uit aan jongeren om tijdens de jaarwisseling veilig vuurwerk af te steken.

Het pakketje bestaat uit een veiligheidsbril, een setje oordoppen, aansteeklonten, een vuilniszak en een instructiekaart om op een veilige manier vuurwerk af te steken.

“Veel jongeren vinden het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling leuk, maar het is niet zonder risico”, zegt jongerenwerker Marissa van Enthoven. “Doe het dus veilig. Dit geldt voor alle soorten vuurwerk. Bescherm jezelf met een veiligheidsbril, oordoppen en gebruik altijd een aansteeklont. Kijk goed uit voor jezelf en omstanders en ruim de rommel op. Met dit pakketje willen we jongeren daar nog eens extra aan herinneren en bieden we de veiligheidsmiddelen direct aan zodat ze het kunnen gebruiken tijdens de jaarwisseling”.

Jongerenwerkers en BOA’s in Altena delen de pakketjes de komende weken uit op diverse locaties in Altena. Het pakketje is ook gratis op te halen op het gemeentehuis in Almkerk.

Legale vuurwerkverkooppunten die op 29, 30 en 31 december consumentenvuurwerk verkopen, zijn verplicht een aansteeklont en veiligheidsbril te leveren bij aankoop van vuurwerk. Het afsteken van consumentenvuurwerk (categorie F2) mag van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.