Gorcum Boys Choir gespecialiseerd in Anglicaanse koortraditie: ‘Opleiding van een jaar’

zo 18 dec 2022, 18:46

REGIO • Als we bij ULO Gorinchem binnenkomen, maken de zestien jongens zich net klaar om met de repetitie te starten. Muziekmappen komen tevoorschijn, iedereen neemt zijn plek in en koorleider en dirigent Jeroen Bal geeft het teken dat het tijd is om de stembanden op te warmen. De ruimte vult zich met de hoge klanken van de jonge sopranen, terwijl ze ‘Come sing with joy’ zingen.

De jongens - en heren, zo horen we later - oefenen in Gorinchem, maar de leden komen uit alle uithoeken van het land. “Er zijn maar weinig van dit soort koren in Nederland”, verklaart Jeroen Bal de afstand die de jongens afleggen. “Ik denk dat ze op twee handen te tellen zijn. Vroeger had je heel veel jongenskoren, misschien wel honderd. Die hoorden dan bij de katholieke kerk. Wij zijn niet verbonden aan een kerk.”

Anglicaanse koortraditie

Het Gorcum Boys Choir heeft zich gespecialiseerd in de Anglicaanse koortraditie. “In de aanloop naar Kerst zingen we de traditionele Christmas Carols, maar in de rest van het jaar zingen we Evensongs. Dat is de Engelse kerkmuziek die ze in de dagelijkse zangdiensten in Engeland zingen. Het gaat terug tot in de Middeleeuwen, toen de monniken iedere dag een vaste Psalm zongen.”

Wat je hoort, is wat dit koor volgens Jeroen zo uniek maakt. “De jongens krijgen eerst een opleiding van een jaar. Daar leren ze zingen, leren ze noten lezen en de muziek begrijpen. Dat hoor je terug in de klank. Het is heel getraind. Wat het ook bijzonder maakt is de structuur. Zes jongens hebben een beetje de leiding binnen de groep, dat zijn de teamleiders. Zij helpen de jongere jongens als ze iets niet kunnen vinden of iets niet snappen. Dat zorgt ervoor dat ik snel door kan werken.”

Teamleider

Steyn Zwambach (12) uit Hardinxveld is een van die teamleiders. Hij zingt al ruim vijf jaar bij het koor. “Mijn moeder liet in de krant een stukje zien over het koor. Wat me aansprak is dat je in het Engels zingt. Ik vind dat mooi klinken en het past beter bij de muziek. Ik besloot me aan te melden. De jongens die nu net bij het koor zitten, die help ik als teamleider. Dan wijzen we bijvoorbeeld aan waar we zijn of we leggen ze iets uit als ze het niet snappen.”

Ondertussen begint Jeroen aan de voorbereiding van ‘All bells in paradise’. Hij slaat de eerste noten aan op de piano, maar stopt dan even. “Wat belangrijk is, is dat we dit goed in tempo zingen. Dus niet te traag, niet te sloom.”

Vinger opsteken

Tijdens het zingen steken de jongens om en om een vinger omhoog. “Als iemand een vinger opsteekt, dan betekent dit dat hij een fout maakt. Je geeft zo aan de dirigent aan dat je weet dat je het fout doet en de dirigent weet dan dat hij niet hoeft te stoppen. Hoort hij een fout en steekt niemand zijn vinger op, dan moeten we dat stuk opnieuw oefenen”, legt Joël Overeem (10) uit. Hij zingt nu bijna drie jaar bij het koor. Wekelijks komt hij vanuit Woerden naar de repetities.

“Door corona mocht er met kerst niet meegezongen worden in de kerk en er zouden een aantal voorzangers aanwezig zijn die de liederen zongen. Mijn moeder vroeg of ik ook voorzanger mocht zijn. Dat mocht en de man waar ik naast stond, vroeg me of dit koor misschien iets voor me zou zijn. Zo ben ik hier uiteindelijk terechtgekomen.”

Dunne ‘I’

‘All bells in paradise’ is afgelopen en Jeroen wil het nummer nog eens oefenen. Daarbij geeft hij aanwijzingen over de uitspraak van de ‘l’. “Een ding over de elletjes: we willen niet zo’n Nederlandse uitspraak, dus we zingen een beetje een dunne ‘l’. Probeer maar”, en de jongens zetten weer in. “Jeroen geeft het stuk altijd op om er thuis goed naar te luisteren, zodat je weet hoe de uitspraak is”, legt de Werkendamse Christian Beijer (11) uit.

Ook hij is een teamleider voor de jongere jongens. Met een groepje jongens uit Werkendam carpoolen ze wekelijks naar de repetities. “Tijdens de repetities legt Jeroen de tekst altijd rustig uit, zodat we weten wat we zingen en waar we op moeten letten. Ik speel zelf ook piano, dus als ik thuis oefen, dan ben ik vooral bezig om mijn stem te trainen. En ik kijk de filmpjes die Jeroen ons via de mail stuurt.”

Veel talen

Dan klinkt ‘Stiller nacht’ door het leslokaal. “We zingen veel in Engels, maar ook in het Duits, Latijn, Nederlands en soms zelfs in het Frans”, vertelt Steyn. “We zijn in de herfstvakantie ook met het hele koor naar Engeland geweest. Daar bezochten we van die mooie, grote kerken. Die zijn echt gebouwd om erin te zingen. Je hoort de andere jongens dan ook heel goed en je kunt zelf ook veel beter zingen.”

Cambiata

Aan het eind van de les sluiten ook de cambiata - de jonge mannen - en de wat oudere heren aan. “Wekelijks oefenen de beide groepen een halfuur samen en richting een concert nog vaker”, licht Jeroen toe.

Dan richt hij zich tot het koor: “We starten met ‘In the bleak midwinter’. Laten we de begintoon voor alle groepen even apart doen en dan zetten we allemaal in.” De repetitie gaat verder. Wie met eigen oren wil horen hoe bijzonder dit koor is, is van harte uitgenodigd bij een van de concerten aanwezig te zijn.

Komende concerten

De komende weken zingt het Gorcum Boys Choir op verschillende plekken in Nederland. Op 24 december om 15.30 uur verzorgt het koor een Choral Evensong in de Trinitatis Kapel in Dordrecht. Dezelfde avond treedt het om 20.00 uur op tijdens de kerstnachtdienst van de Grote Kerk in Gorinchem. De toegang tot al deze concerten is gratis.