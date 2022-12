Nieuw onderwijsconcept in Gorinchem en omgeving: van droom naar Delta

zo 18 dec 2022, 15:39

REGIO • De droom begint werkelijkheid te worden. Anderhalf jaar terug begonnen CVO-AV-docenten Wouter Spoor, Martine Kuijsten en Tjoerd Zweije hun onderzoek naar de wens voor een nieuw onderwijsconcept in Gorinchem en omgeving. Onlangs was de feestelijke start en bekendmaking van de naam van de nieuwe Agora-school. De Delta opent in augustus de deuren.

De onderwijsvorm breekt met het traditionele aanbod voor voortgezet onderwijs. Tjoerd vertelt: “Leraren worden coaches. In kleinere klassen bepalen de leerlingen zelf hun niveau en leren ze op basis van interesse en uitdagingen. Het liefst leren we met elkaar door buiten de school praktische ervaring op te doen.”

“Zo zal iemand zich automatisch sneller ontwikkelen op waar zijn kwaliteiten en interesses liggen en ook eerder terecht komen bij de wensen, passies en vervolgstudie. De coach stuurt dan bij naar wat er nog extra geleerd moet worden om de eindexamens te halen.”

Informatieavonden

Om hun droom te verwezenlijken, hebben de drie docenten een handvol informatieavonden georganiseerd. Niet alleen om te informeren, maar vooral om uit te zoeken of de wens naar deze schoolvorm gedeeld werd en hoe deze vormgegeven kon worden.

Martine Kuijsten vertelt: “Op de laatste avond merkte ik dat onze droom zo breed gedragen werd, dat de school er hoe dan ook zou komen. Zelfs als Tjoerd, Wouter en ik ermee zouden stoppen. Dat was ontzettend gaaf om te zien en gaf energie om door te gaan. En nu staan we hier. De eerste leerlingen hebben zich gemeld, de naam is bekend en in augustus mogen we beginnen. Het is spannend, maar ik heb er veel zin in.”

Een delta

Lester (13) is één van die eerste leerlingen. Op de startavond kreeg hij de eer om een delta te maken; een zandbak waar langzaam water doorheen sijpelt met als resultaat dat er stroompjes en riviertjes ontstaan.

“Ik zit in de tweede klas van het Tienercollege, de school die stopt om plaats te maken voor De Delta. Niet alle kinderen uit mijn klas gaan verder op De Delta, maar ik denk dat het goed bij me past. Het lijkt me een ontspannen school. Je moet nog steeds hard werken, maar dan aan eigen projecten die we zelf mogen plannen.”

“Daardoor zijn we meer bezig met onze eigen ontwikkeling en gemotiveerder om er mee bezig te zijn. Later wil ik denk ik in de ICT gaan werken en op De Delta krijg ik de kans om dat vakgebied helemaal te ontdekken en me erop voor te bereiden. Het is een grote stap, maar ik maak hem graag.”

Naam niet zomaar gekozen

De naam van de school is niet zomaar gekozen. Wouter vertelt: “In een delta meanderen allerlei riviertjes met hun eigen vorm en snelheid kriskras door en langs elkaar. Samen vormen ze een delta. Ieder kind volgt een eigen stroom. Ze zijn nieuwsgierig, maar weten nog niet waar dat hen brengt.”

“Samen werken ze aan hun vragen. Ze leren van en met elkaar en de coach ondersteunt en helpt om te reflecteren. Allerlei mensen geven inspiratiesessies, ook gaan we veel naar buiten. Er is alle ruimte voor het eigen proces, maar ook voor het proces van de ander. En dat alles in een liefdevolle omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn. Wij zeggen ja!”