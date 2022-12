Weemoed bij afscheid van café Vissershang: ‘Voor ons een tweede thuis’

21 minuten geleden

Algemeen 111 keer gelezen

HANK • In café Vissershang hangt nog altijd de sfeer uit Vader Abraham’s klassieker ‘het kleine café aan de haven’. Gezelligheid, gastvrijheid, een interieur dat nog het meest weg heeft van een bruin café. In drie generaties groeide het familiebedrijf Weterings uit tot veel meer dan alleen dat café. Afgelopen zondag nam de familie met een lach en een traan voorgoed afscheid van het mooiste plekje van de Biesbosch.

Een boek kan Franska Weterings (58) schrijven over de 42 jaar dat ze aan het familiebedrijf verbonden is. Samen met haar man Fred (58), broer Lion (55), zijn vrouw Patricia (53) en moeder An (81) werkten ze allemaal zeven dagen per week in het bedrijf. “We hebben zelfs een tijdje het strandpaviljoen op de Kurenpolder gerund. Dan verkochten we in de zomer de hele dag ijsjes, toen had je nog vooral dagtoeristen”, zo herinnert Franska zich spontaan.

Haventje aan Visserskade

Het begon allemaal met de eerste generatie Weterings in het oude haventje aan de Visserskade. Toen het haventje in 1969 werd afgedamd, verhuisde het café naar zijn huidige plek. Eerst als het ‘kleine cafeetje aan de haven’, dat al snel werd uitgebreid door de groeiende klandizie. In 1995 bouwde ze op die plek een nieuw pand, dat door de plannen rond de Aakvlaai al snel moet verdwijnen.

“Al ons geld zat in die nieuwbouw, we hebben toen zelfs nog een tijdje een noodcafé gehad. Ik herinner me nog dat we toen met carnaval een extra tent hadden gezet, maar wat was dat koud.”

Bovenop de terp

In 2001 opende de familie Weterings het huidige pand bovenop de terp. Naast het café met zaal en terras verhuurden ze bootjes voor een tochtje door de Biesbosch en exploiteerden ze een rondvaart fluisterboot. “Dit is echt het mooiste plekje van de Biesbosch. Ook al is het slecht weer, door de kreken kun je hier toch altijd veilig de Biesbosch in varen. Het is echt jammer om te stoppen, het is een prachtig bedrijf. Mensen voelen zich hier thuis, het is een soort huiskamer voor velen.”

De Biesbosch, Vissershang en de familie Weterings worden zo vaak in één adem genoemd in Hank en ver daarbuiten. “Het zal heel vreemd zijn als ik straks niet meer met mijn sleutel in het café naar binnen kan”, zo denkt Lion Weterings, die altijd achter de tap stond.

Nog één keer biljarten

In 1992 begon Lion in het bedrijf. Als metselaar/timmerman wilde hij aanvankelijk alleen zijn vader Jo in het café gaan helpen, maar al snel werkte hij fulltime mee. Speciaal vanwege het afscheid werd donderdagavond het biljart weer tevoorschijn gehaald. “Dat werd nooit meer gebruikt, maar met onze vaste gasten wilden we toch nog eenmaal een keer biljarten”.

Hoe de dagen eruit zien na het afscheid weet Lion nog niet. “Mijn dochter krijgt straks de sleutel van haar huis, daar ga ik eerst klussen. Daarna kijk ik wel wat er op mijn pad komt. Zelf genoot ik vooral van de omgang met de mensen.”

Ieder zijn eigen taak

Naast de broers Fred en Lion en hun partners deed zus Yvonne de administratie, sinds dat voor moeder An vanwege haar leeftijd te zwaar werd. Ieder had zijn eigen taak binnen het bedrijf. Zo stonden Fred en Patricia in de keuken en deed Franska de externe contacten. Het besluit om het bedrijf na drie generaties te verkopen viel de familie zwaar. Maar corona en de tanende gezondheid van Fred brachten hen tot dit besluit.

“Al die zorgen tijdens corona om het bedrijf toch draaiende te houden. Je kosten gaan gewoon door, terwijl je geen inkomsten hebt. Ook met het personeel kregen we het nog maar net rond, de laatste tijd waren we al gesloten op maandag, dinsdag en woensdag in plaats van voorheen één dag in de week.”

Bedrijf voortgezet

Het bedrijf wordt straks voortgezet door Bryan Pennings en Shannen Monster uit Dordrecht. De laatste week voor de familie Weterings staat in het teken van afscheid nemen van hun ‘tweede thuis’, zoals Franska dat omschrijft. De vaste eters mochten vorige week nog eenmaal genieten van hun maaltijd.

Met het afscheid van alle gasten komt ook het afscheid van het pand. Persoonlijke spullen, zoals de oude drempel van het café die van 1969 tot 1995 dienst deed, nemen ze mee. Voor straks verheugen ze zich op het kerstdiner samen met de kinderen. Én kunnen de broers Fred en Lion eindelijk een keer samen naar Ajax gaan kijken.