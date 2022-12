Foto’s

Volop ijspret in Altena, nu het nog kan

zo 18 dec 2022, 08:03

ALTENA • Volop ijspret zaterdag op de ijsbanen in Altena, maar ook op slootjes en vijvers.

Na een stevige nachtvorst zal het zondag waarschijnlijk nog drukker worden op het ijs. Daarna is het gedaan met de pret; in de loop van de dag zet naar verwachting de dooi in.