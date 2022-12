• Een sloopauto in Veen gaat in vlammen op.

Politiek staat achter aanpak brandstichters: ‘Betere oplossing dan een ME-peloton’

ALTENA • Het Openbaar Ministerie, de gemeente en de politie willen de komende jaarwisseling in Altena veiliger laten verlopen en treden daarom hard op tegen onruststokers. Zo zijn tegen de verdachten van de autobranden in Veen flinke maatregelen genomen en zal strafrechtelijke vervolging en/of het opleggen van bestuurlijke boetes in de toekomst de norm zijn. De meeste politieke partijen uit Altena staan achter deze aanpak. Vrije Volkspartij Altena zet er zijn vraagtekens bij.

De schade na een jaarwisseling in Altena is vaak groot. Met name in Veen wordt er jaarlijks veel schade aangericht door autobranden en zwaar vuurwerk. Al jarenlang wordt er een oplossing gezocht om de hoeveelheid schade in dit dorp terug te dringen, iets waar sinds de gemeentelijke herindeling veel meer mensen bij gebaat zijn. Nu draaien namelijk alle inwoners van Altena indirect voor de schadekosten in Veen op, waar dit eerder alleen voor de inwoners van de gemeente Aalburg gold.

Politieke partijen zeggen vaak de vraag van inwoners te krijgen, om een oplossing voor het probleem te bedenken. Die oplossing is echter nog altijd niet gevonden. Desondanks hebben meerdere partijen de hoop dat de nieuwe maatregelen, waaronder ook cameratoezicht, gaan helpen.

Steun

“Iedere maatregel die helpt om een einde te maken aan deze schaamteloze traditie en die het terugbrengt tot een incident, steunen wij”, zegt Christian Alderliesten, fractievoorzitter van Progressief Altena. “Dit is de zoveelste poging om tot een oplossing te komen. We hopen dat het ei van Columbus gevonden wordt. De kosten die er ieder jaar mee gepaard gaan kunnen we niet meer verkopen aan de samenleving”, stelt hij. Alderliesten hoopt dat het jaarlijkse kat-en-muisspel zo snel mogelijk stopt. “De onruststokers vinden het een sport om de overheid hiermee te kakken te zetten, maar ze moeten zich realiseren dat ze de samenleving met extra kosten opzadelen.”

De fractievoorzitter van Progressief Altena spreekt de hoop uit dat het nieuwe jaar op een positieve manier ingegaan kan worden. “Laten we het jaar samen starten en niet met een ‘wij tegen zij’.”

Schade verhalen

Philip den Haan, fractievoorzitter van AltenaLokaal, geeft aan een voorstander te zijn van het verhalen van schade op de daders. Hier moet het cameratoezicht bij gaan helpen, om daders aan te kunnen wijzen. “Al is het slechts een middel en niet de oplossing”, denkt Den Haan. “Het geeft het OM meer armslag, maar de daders doen er ook van alles aan om niet herkend te worden.”

Volgens de AltenaLokaal-politicus is het belangrijk om escalatie te voorkomen. “De burgemeester is er goed mee bezig, we kunnen hem niets verwijten. Het is heel lastig om dit probleem aan te pakken en ik denk dat het maximale eraan gedaan wordt. Het heeft geen zin om dingen te roepen die kunnen bijdragen aan escalatie, want dat is het laatste wat we kunnen gebruiken.” Den Haan hoopt op bewustwording bij de daders.

Tactisch goed gedaan

VVD Altena vindt veiligheid één van de belangrijkere thema’s in de gemeente. “Het is daarom een goede zaak dat deze maatregelen genomen worden, maar we vinden het jammer dat het nodig is”, zegt Jan Kolff, raadslid van VVD Altena. Volgens Kolff pakken het OM en de gemeente het tactisch aan. “Allereerst vanwege het tijdstip. Als je in mei het vervolgen van personen aankondigt, zijn ze het in december alweer vergeten. En dit is een betere oplossing dan het sturen van een ME-peloton, want dat werkt als een rode lap op een stier. Laten we hopen dat er in de toekomst helemaal geen maatregelen meer nodig zijn.”

Distantiëren van maatregelen

Henno Timmermans, fractievoorzitter van Vrije Volkspartij Altena, distantieert zich van de maatregelen. Hij benadrukt geen voorstander te zijn van ‘de Veense traditie’, maar zegt ook geen tegenstander te zijn. “Ik ben voor een normale menselijke oplossing en denk dat wijzen met het vingertje niet werkt. De gemeente moet er geen ruchtbaarheid aan geven. Vijf jaar geleden was het bijna weggeëbd, maar door de coronajaren en ruchtbaarheid die eraan gegeven is, is het vuurtje weer opgestookt.”

Volgens Timmermans kan de gemeente er beter een georganiseerd iets van maken, zodat het binnen de perken blijft. “Stort zand op de kruising en plaats dranghekken voor de veiligheid en houdt de politie erbuiten. Als je niet hard roept dat het niet mag, wordt het vanzelf minder leuk om te doen.”

Dit artikel verscheen in Het Kontakt van donderdag 15 december 2022. De rechtbank in Breda heeft diezelfde dag tijdens een kort geding een inwoner van Veen in het gelijk gesteld, die stelde dat het gebiedsverbod en de preventieve dwangsom die hem zijn opgelegd onterecht waren.