Hart en Hand voor ouderen brengt sfeer in Goezate op koude winteravond

WERKENDAM • De jongeren van Hart en Hand voor ouderen waren op donderdagavond weer in Goezate te vinden. Deze keer stond het zingen van kerstliederen op het programma. Jong en oud hebben genoten.

Om 19.00 uur verzamelden een groep van 35 jongeren zich in Goezate. Een hele tijd is de commissie niet actief geweest, maar nu was het alweer de tweede avond in korte tijd. ‘Het is fijn dat we weer zonder maatregelen bij de ouderen mogen komen en zo activiteiten met de ouderen kunnen doen. We passen nog altijd op, maar het is toch erg fijn dat we weer met de ouderen mogen zingen’, aldus de commissie.

De ouderen hebben erg genoten van de avond. “Kunnen jullie niet wat langer blijven? Wat is het mooi en gezellig als jullie er zijn. Wanneer komen jullie weer?”, vroeg één van de bewoners. Enkele weken geleden zijn er ook namens de jongeren kaartjes bezorgd bij de ouderen, om te laten weten dat aan hen gedacht wordt.

‘We zijn elke keer weer erg dankbaar dat we met een groep jongeren naar de ouderen toe kunnen. Alleen met hun inzet kunnen we de avonden blijven organiseren. Keer op keer zoeken we nieuwe mogelijkheden om wat voor de ouderen te kunnen betekenen. Voor de laatste nieuwtjes en geplande avonden kun je ons volgen via Instagram, of stuur een appje naar 06-33787442’, schrijft de commissie.