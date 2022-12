Mart van der Poel, oud-wethouder van Heusden, wordt bestuursadviseur in Altena

vr 16 dec 2022, 11:45

ALTENA • Oud-wethouder van Heusden Mart van der Poel gaat per 1 januari 2023 aan de slag als bestuursadviseur in Altena. Dit is een nieuwe functie binnen de gemeente.

Van der Poel gaat binnen deze functie wethouders Hans Tanis en Wendy van Ooijen ondersteunen. Ook moet hij bewaken dat toezeggingen worden nagekomen en zal hij gevraagd en ongevraagd van adviezen voorzien. Het is een functie op het snijvlak van bestuur en organisatie. Omdat de functie nieuw is binnen de gemeente Altena, zal hij inhoudelijk nog concreter ingevuld moeten worden.

Mart van der Poel was gedurende dertien jaar wethouder in Heusden. Vier jaar lang voor GroenLinks en vanaf 2013 voor de lokale partij Heusden één. Tussen deze twee periodes was hij drie jaar lang raadslid voor GroenLinks. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart, liet hij al weten niet meer te zullen terugkeren als wethouder.

Naast Mart van der Poel, stelt de gemeente Altena binnenkort ook een tweede bestuursadviseur aan, die de andere wethouders gaat ondersteunen.