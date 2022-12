Schriftelijke vragen over ‘gevaarlijk kruispunt’ bij Altena College in Sleeuwijk

do 15 dec 2022, 20:12

Algemeen 178 keer gelezen

SLEEUWIJK • Bij de rotonde nabij het Altena College in Sleeuwijk doet zich een gevaarlijk situatie voor fietsers voor, ziet raadslid John Bakker van AltenaLokaal. Hij stelt daarom schriftelijke vragen namens de partij aan het college.

Raadslid John Bakker vraagt namens AltenaLokaal aandacht voor het kruisend fietsverkeer, op de kruising van De Nieuwe Roef met de Rijksstraatweg.

‘Er lijkt hier sprake van een overzichtelijke verkeerssituatie, waarbij de fietsers voorrang hebben op het kruisende gemotoriseerd vervoer’, begint Bakker zijn betoog. ‘Echter is de dagelijkse praktijk dat er, zeker op tijdstippen dat het druk is met (fietsende) scholieren naar en van het naastgelegen Altena College, sprake is van veel gevaarlijke situaties.’

Deze worden volgens Bakker veroorzaakt, doordat automobilisten geen voorrang aan de fietsers op het fietspad verlenen. Het raadslid wil van het college weten of men bekend is met signalen over deze verkeerssituatie. Ook zou Bakker willen weten of het college voornemens is om iets aan deze ‘verkeersonveilige situatie’ te doen en op welke termijn.