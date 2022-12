SGP ziet parkeerproblemen in Werkendam toenemen en stelt vragen

24 minuten geleden

WERKENDAM • Al langere tijd is er in het centrum van Werkendam sprake van een parkeerprobleem. Omdat de SGP de problemen toe ziet nemen, stelt de partij de zaak weer aan de kaak bij het college.

De SGP zegt blij te zijn met alle initiatieven die het aanbod van woningen, op basis van de juiste uitgangspunten, vergroot. In het centrum van Werkendam lijkt het er echter op dat de parkeervoorzieningen hierdoor steeds meer in het gedrang komen, terwijl het tekort aan parkeerplaatsen in het centrumgebied al een probleem is.

‘Hier zijn al vaker vragen over gesteld en over gesproken. Maar op dit moment zien wij hierin nog geen positieve ontwikkeling’, stelt de partij.

Voorbeelden

De SGP geeft het college een aantal voorbeelden. ‘Op de locatie Nieuweweg 2 in Werkendam - het voormalige hotel-restaurant Maasdam - zijn vier appartementen ontwikkeld. In dit plan worden vier nieuwe parkeerplaatsen op eigen terrein toegevoegd. Volgens het beleid zouden er acht parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd moeten worden. Een tekort dus van vier plaatsen’, zo rekent men voor.

De partij noemt ook de locatie Hoogstraat 22 in Werkendam, waar voormalige fotozaak Visser gevestigd was. Hier zijn drie appartementen ontwikkeld. In dit plan worden geen nieuwe parkeerplaatsen op eigen terrein toegevoegd. Volgens het parkeerbeleid zouden er vijf parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd moeten worden. Een tekort dus van vijf plaatsen.

Tot slot noemt de SGP ook een locatie aan de Amerscamp/Plein/Hoogstraat. Hier zijn 300 vierkante meter commerciële ruimten en 27 appartementen ontwikkeld. Hier worden 41 nieuwe parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. Volgens het beleid zouden er 67 parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd moeten worden. Wederom een tekort dus, ditmaal van 26 plaatsen.

Salderen

‘Bij herbestemmingsplannen wordt er conform het bestaande beleid gesaldeerd met de vorige bestemming. Op dit moment zijn echter op de drukke winkel- en marktdagen al onvoldoende parkeerplaatsen in het gebied’, schrijft de SGP. Volgens de fractie was in de tijd van de vorige bestemmingen het autogebruik nagenoeg nihil.

‘Hoe reëel is dan om bij het salderen rekening te houden met ‘vrijkomende’ bestemde parkeerplaatsen volgens de huidige normen? Waarom wordt er geen rekening gehouden met al jaren leegstaand vastgoed, of in ieder gevel sterk verminderd gebruik van de vorige bestemming?’. Op deze vragen wil de SGP-fractie een antwoord hebben van het college. ‘Waarom wordt gebruik gemaakt van het salderen in een gebied waar de parkeercapaciteit al onvoldoende is?’