Verbreding A27 geen bedreiging voor NATO-brug bij Sleeuwijk

do 15 dec 2022, 15:43

Algemeen 114 keer gelezen

SLEEUWIJK • De gemeente Altena is op de hoogte van het bestaan en het verhaal van de betonnen NATO-brugpijlers langs de uiterwaarden in Sleeuwijk. De gemeente erkent de waarde ervan en ziet vooralsnog geen ontwikkelingen die dit militaire erfgoed bedreigen.

AltenaLokaal stelde onlangs schriftelijke vragen over de NATO-brugpijlers bij Sleeuwijk. Bij de partij leefde de vrees dat bij de reconstructie van de A27 en het programma ‘Ruimte voor de rivier’ dit militair erfgoed zou verdwijnen. AltenaLokaal wilde daarom van het college weten of de NATO-brug opgenomen kon worden op de gemeentelijke lijst met beschermde (erfgoed) elementen.

Blijvende bekendheid

In beantwoording op de schriftelijke vragen erkent het college de waarde van deze bijzonder plek en schrijft men dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) dit ook doet. Om het verhaal van de brugpijlers levend te houden zullen ze in ieder geval worden vermeld in de digitale kwaliteitsatlas die in voorbereiding is. Daarnaast is de gemeente aan het bekijken hoe er in de toekomst meer blijvende bekendheid aan de brugpijlers gegeven kan worden.

Rijksmonument

De kans bestaat dat de brugpijlers worden aangewezen als rijksmonument. Volgend jaar zal er namelijk een beperkt aanwijzingsprogramma volgen met betrekking tot de Koude Oorlog periode. Op dit moment is men druk bezig hier een shortlist voor op te stellen. De RCE heeft laten weten dat ze de pijlers voor het project in het vizier hebben.

Verbreding A27

Duidelijk is in ieder geval dat er, net zoals in de voorgaande halve eeuw, vooralsnog geen ontwikkelingen op stapel liggen die een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van de brugpijlers. Navraag bij Rijkswaterstaat levert op dat de verbreding van de A27 ook geen bedreiging vormt voor de NATO-brugpijlers. Voor eventuele andere toekomstige bedreigingen, houdt het college de vinger aan de pols.