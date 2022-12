Wim van Kuik is dirigent én onderwijsassistent op Altena College: ‘Soms net een reünie’

SLEEUWIJK • “Wist je dat de woorden dirigent en amanuensis nagenoeg dezelfde betekenis hebben? Beide woorden zijn namelijk te herleiden naar de woorden helper/begeleider.” De ogen van de 60-jarige Wim van Kuik beginnen te stralen als hij vertelt over zijn taken als dirigent van maar liefst twee koren en zijn werk als practicum onderwijsassistent - in het verleden ook wel amanuensis genoemd - op het Altena College in Sleeuwijk.

Wim van Kuik is - sinds het behalen van zijn diploma lichte muziek in 1988 - dirigent (geweest) bij zes (regionale) koren, waaronder Jedaja Almkerk. Op dit moment is de Oosterhoutse dirigent actief bij christelijk koor Haeel Immanoe uit Brakel en Gospelkoor Chaverim uit Raamsdonksveer.

In de familie

“Als het nodig is kan ik ook muziek arrangeren.” Wim die op 12-jarige leeftijd begon met klarinet spelen in een orkest in Utrecht, vertelt vol passie over zijn liefde voor muziek en het Evangelie. Ook zoon Matthias heeft ‘de liefde voor muziek’ van thuis meegekregen en is als drummer actief in beide koren.

Koorlid Gerdien de Bruijn ziet dirigent Wim als een echte ‘helper’. “Soms stuurt Wim ons een door hemzelf ingezongen audio-appje door, zodat we een lastig ritmisch stukje zang thuis extra kunnen oefenen. We zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Een blik naar elkaar is vaak al voldoende.”

Practicum onderwijsassistent

In het dagelijks leven begeleidt en helpt Wim de leerlingen als practicum onderwijsassistent bij de scheikundelessen. “Ik heb vaak genoeg leerlingen van koorleden in de les en een Open Dag op het Altena College is soms net een reünie van koorleden. Dat is altijd ontzettend leuk en gezellig.”

Op kerstavond, 24 december om 20.00 uur, is Wim in actie te zien op de kerstzangdienst in de NH Kerk van Brakel. Tevens op kerstmorgen 25 december om 9.30 uur tijdens de dienst in PKN De Brug te Sprang-Capelle. Op de Open Dag van het Altena College in Sleeuwijk, op woensdag 25 januari van 14.00 uur tot 18.00 uur, zal Wim ook te ontmoeten zijn.