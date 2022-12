Naam en ontwerp van MFA Almkerk onthuld: ‘Een enorme vooruitgang’

35 minuten geleden

Algemeen 115 keer gelezen

ALMKERK • Als alles volgens de planning verloopt krijgt Almkerk eind 2024/begin 2025 de beschikking over een nieuwe multifunctionele accommodatie, waar men met recht trots op mag zijn. Met de realisatie moet weliswaar nog begonnen worden, maar de naam voor het gebouw werd dinsdagavond door Wethouder Wendy van Ooijen onthuld in ’t Verlaat.

Het gebouw moet plaats bieden aan basisscholen d’Uylenborch en de Almgaard, kinderopvang Hoppas, Bibliotheek Altena, een consultatiebureau van de GGD en Logopediepraktijk Mars. Daarnaast krijgt het ook de beschikking over een sport- en evenementenzaal.

Duidelijke winnaar

Een commissie moest uit 32 namen een top drie samenstellen, hetgeen nog niet meeviel. Uiteindelijk kon gekozen worden uit: Dynamiek, Aan de Alm en Hart van Almkerk. Vervolgens was de keus aan de kinderen van de twee scholen, om te bepalen welke naam het zou gaan worden.

En die keuze was overduidelijk. 224 kinderen gingen met hun stemformulier de heuse stemtent in. 113 stemden voor ‘Hart van Almkerk’ hetgeen dan ook de nieuwe naam gaat worden. Een toepasselijke naam vonden de meesten van de belangstellenden die de gang naar ‘t Verlaat boven de warmte thuis hadden verkozen.

Credits

Christian Kant is degene die de credits krijgt voor de door hem bedachte naam ‘Hart van Almkerk’. Zijn motivatie was ijzersterk en sloeg de spijker precies op de kop: “Centraal gelegen, meerdere belangrijke doeleinden met scholen en jeugd die Almkerk verder moeten laten groeien. Nieuwe plek voor samenkomsten. Het nieuwe hart van Almkerk.”

‘Het gaat er eindelijk van komen’

Wethouder Wendy van Ooijen is blij met de komst van het nieuwe gebouw, waar alles bijeen komt. “Het gaat er dan eindelijk van komen. Een prachtig gebouw dat een aanwinst zal gaan worden voor Almkerk.” Eerder, rond 2017, moesten de plannen in de ijskast, maar nu wordt het dan eindelijk realiteit. Al moet men nog wel even wachten voordat het gebouw er ook daadwerkelijk staat.

Van Ooijen: “Als alles verloopt volgens de planning, moet ‘t Verlaat voor de zomer van 2023 afgebroken zijn. Na de vakantie kan dan begonnen worden met de bouw, waarvoor 1 tot 1,5 jaar uitgetrokken gaat worden. Rond kerst 2024/begin 2025 kan dan de officiële opening plaatsvinden.”

Enorme vooruitgang

Marloes van der Meijden, directrice van Talentenschool de Almgaard, is ook heel erg blij met de komst van ‘Het hart van Almkerk’. Het kan voor haar niet snel genoeg gaan. “We zitten al aardig wat jaren in noodgebouwen (units) en met de realisatie van dit gebouw krijgen we onze eigen plaats, hetgeen een enorme vooruitgang betekent. Een groot voordeel voor zowel de leerlingen, als de leerkrachten”, zegt de directrice.

“Het wordt een prachtige locatie met zelfs de mogelijkheid om les te geven op het dakterras, met uitzicht op de Alm. Voor mij kan het niet snel genoeg gerealiseerd gaan worden”, besluit Van der Meijden.

Herman van Diejen