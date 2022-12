Nutsdepartement Werkendam bestaat 185 jaar, onderscheiding voor Artha Remans

WERKENDAM • De leden van het Nutsdepartement Werkendam kwamen onlangs bijeen om hun 185-jarig bestaan te vieren. Ook werd er afscheid genomen van bestuurslid Artha Remans. De vereniging is met zijn 185 jarig bestaan wel de oudste, maar op de dag van vandaag niet de meest bekende.

Vaak wordt er gevraagd wat het nut en de doelstelling van de vereniging is. Het Nutsdepartement Werkendam werd opgericht in 1837, de Nuts-Bibliotheek in 1838, de Nuts-Spaarbank in 1855 en het Nuts-Badhuis in 1930. Al deze investeringen ter bevordering en welzijn van het algemeen belang.

Uitgangspunten

Bij het Nut wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een volwaardig actief lid te zijn van onze samenleving. Met als uitgangspunten: gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid en wederzijds respect.

In tegenstelling tot nu, had toentertijd de lokale bevolking wel kennis van het Nut. Iedereen was bekend met de toneel-filmavonden en uitvoeringen van de plaatselijke verenigingen in de Nutszaal. Ook de Nutsspaarbank en het Nutsbadhuis waren bekende begrippen.

Dat deze bekendheid teloor is gegaan is jammer, want het Nutsdepartement is nog steeds actief binnen onze samenleving. Jaarlijks worden er meerdere gezellige uitjes, toneel en filmavonden georganiseerd.

Saamhorigheid nog groot

Dat de saamhorigheid nog groot is blijkt uit de opkomst. In het dorpshuis Vlechtwerk moesten er stoelen worden bijgezet. Om deze avond op te luisteren had het bestuur het internationale muziekgezelschap ‘Goet ende Fyn’ weten te contracteren.

Na hun eerste optreden werd Artha Remans tot haar grote verbazing en geheel onverwachts toegesproken door Piet Hamelink, de landelijke voorzitter van de Maatschappij.

Erepenning en oorkonde

Hij overhandigde haar de erepenning en oorkonde van het Nut. Nog nooit eerder was deze onderscheiding ten deel gevallen aan een bestuurder van het Nutsdepartement Werkendam.

Hamelink noemde haar een Nutsvrouw, die langjarig heeft meegewerkt aan het verwezenlijken van de doelstelling van het Nut; het bevorderen van de sociale cohesie in de samenleving.

Leo van Berchum, de voorzitter van het Nutsdepartement Werkendam, bedankte de voorzitter van de Maatschappij dat hij vanuit het Zeeuwse land was gekomen om de erepenning uit te reiken. Ook hij stond stil bij het feit dat Artha al 52 jaar lid is van de vereniging. In deze periode was zij onafgebroken 32 jaar lid van het bestuur. Voor haar inzet voor het Nut en de samenleving van Werkendam had hij haar graag Koninklijk laten onderscheiden. Dit is helaas niet mogelijk, omdat Artha niet meer in de gemeente Altena woont.

Erelid

De hoogste Nutsonderscheidingen in de vorm van erepenning en oorkonde zijn meer dan verdiend. Vanuit het eigen departement mocht voorzitter Van Berchum haar benoemen tot erelid. Tot slot sprak hij de woorden: “Artha, ik hoop dat je nog een aantal jaren de brug overkomt en ons als lid wilt blijven vergezellen.”

Onder het genot van muziek, wat sketches, een hapje en een drankje, werd het als vanouds weer een nuttig en gezellig samenzijn.