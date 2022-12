Jonge Biesboschzwemmers pakken stortvloed aan records

wo 14 dec 2022, 13:46

Algemeen 90 keer gelezen

REGIO • De derde gecombineerde minioren- en limietwedstrijd bracht de Biesboschzwemmers in Oosterhout. Daar wisten de 13 minioren en 9 junioren/- en jeugd-zwemmers een stortvloed aan ereplaatsen en persoonlijke records te scoren.

Bij de minioren werden er elf eerste plaatsen, zeven tweede en negen derde plaatsen behaald. Bij de limietwedstrijd werden er drie limieten gezwommen voor de Brabantse Winter Kampioenschappen (BWK2023) die in Eindhoven gehouden gaan worden. In totaal werden er bijna veertig persoonlijke records gezwommen.

Medaille regen voor minioren

Jesse Drewes, Femke van den Oven, Marley Spijker, Louise Lobbezoo, Shanya Muilenburg en Aïsha de Wilde wisten één of meerdere gouden medailles te winnen. Jesse was de beste op de 50 vrije slag en 50 en 100 schoolslag, Femke deed dit op de 50 vrije slag en Marley op de 50 en 100 schoolslag. Voor Louise was er goud op de 50 schoolslag en Shanya liet iedereen achter zich op de 50 vrije slag, 100 schoolslag en 200 wisselslag. Aïsha wist een keurige 25 vlinderslag de zwemmen en dit werd beloond met goud.

Marley en Femke behaalden allebei ook zilver en dit deed Marley op de 50 ‘vrij’ en Femke op de 50 en 100 schoolslag. Silke Jetten wist dankzij een sterke rugslag tijdens de 200 wisselslag naar het zilver op dit nummer te zwemmen. Danée wist als één van de jongste zwemmers zilver te halen op de 25 schoolslag en Louise deed dit op de 50 vrije slag. Ise Vink wist op de 25 rugslag als tweede aan te tikken.

Naast het goud behaalde Aïsha op de 50 school- en vrije slag mooie derde plaatsen met snelle tijden en die snelle tijden en bronzen medailles golden ook voor Wessel van Wijk. Hij deed dit op de 50 vrije slag, 100 schoolslag en 200 wisselslag. Silke behaalde op de vrije slag sprint in een nieuw persoonlijk record ook een bronzen medaille en Danée deed dit op de 25 rugslag achter Ise. De laatste die medailles wist te halen was Ruben Kamp. Als jongste jongen van de Biesboschzwemmers behaalde hij brons op de 25 school- en vrije slag en hij had de pech op de rugslag als vierde te eindigen.

Romy van Goor en Rivka Jetten waren de enigen die geen medailles wisten te halen, maar ze lieten wel goede races zien.

Persoonlijke records

Bij de junioren en jeugd zwemmers stonden er vier nummers op het programma, namelijk de 200 schoolslag, 50 rugslag, 100 vrije slag en 50 vlinderslag. Op de twee kortste nummers wist Lars de Kooter zijn tijden aan te scherpen en in beide gevallen waren deze goed voor deelname aan de BWK2023 in Eindhoven.

Medio januari mag ook Jansje de Ridder aan de start verschijnen. Zij wist op de 100 ‘vrij’ te voldoen aan de limiettijd.

Mirthe Bults, Amy de Kooter, Anne en Rens Lisman, Herbert Schouten, Hannah Vink en Anieke aan de Wiel wisten allen één of meerdere persoonlijke records te zwemmen. Vooral de tijden van Anieke en Rens op de 100 ‘vrij’ vielen op, zij haalden beide meerdere seconden van hun beste tijd af. Over een week komen deze zwemmers aan de start van de clubkampioenschappen in Andel. ’s Avonds vanaf 19.00 uur wordt er gestreden om de titels en de prijzen.