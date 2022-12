Filmavonden over binnenvaart in Werkendam: reserveren noodzakelijk

di 13 dec 2022, 12:46

WERKENDAM • De Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. organiseren op woensdag 21 en woensdag 28 december een filmavond. De films worden vertoond in het verenigingsgebouw van Muziekvereniging “Irene” aan de Graaf van Hornelaan 46 in Werkendam. Beide films komen uit het archief van Vereniging ‘De Binnenvaart’.

Tijdens beide avonden zullen twee historische films worden vertoond. Voor de pauze de film ‘Reis op de Nederlandse Rijn’ uit 1922. Bestuurslid Martin van der Stelt vertelt: “We gaan in Lobith aan boord van het stoomradarschip ‘Krayenhoff’ en zakken via de Rijn af tot in Hoek van Holland. Tijdens onze reis zien we prachtige beelden van grindwinning, steenbakkerij en goud- en zilversmederij, die de opkomende industrie laten zien. Ook zien we zeilende beurtschippers en houtvlotten die door stoomsleepboten worden voortgetrokken. Bij aankomst in Hoek van Holland zien we snelstomers klaarliggen om naar Engeland te vertrekken.”

Scheepsvaart tussen 1923 en 1963

Na de pauze volgt de film ‘De Nederlandse Sleepvaart 1923-1963’. De historische beelden geven een bijzondere impressie van de sleepvaart in de periode tussen 1923 en 1963. In deze film worden onder andere beelden vertoond van het vervoer van het droogdok ‘Tandjong Priok’ over de Maas naar de Waalhaven in Rotterdam. Het droogdok is bestemd voor Indië. Door zijn omvang is het moeilijk manoeuvreren voor de stoomslepers om het gevaarte zonder schade de Maasbruggen te laten passeren. “De afsluiting van het Veerse Gat in 1961 zal voor de oudere Werkendammers zeker herkenbaar zijn. De afsluiting maakte deel uit van de Deltawerken”, zegt Van der Stelt.

Beide avonden zijn voor iedereen toegankelijk. De toegang voor leden bedraagt 5,00 euro, niet-leden betalen 7,50 euro. Het eerste kopje koffie of thee is bij de prijs inbegrepen. Gezien de grote opkomst in 2015, waarbij bezoekers niet meer toegelaten konden worden en om teleurstellingen dus te voorkomen, heeft het bestuur besloten dat er via mail gereserveerd dient te worden.

Opgeven kan via mvdstelt@ziggo.nl. Er kunnen maximaal 120 bezoekers per avond worden toegelaten. Beide films komen uit het archief van Vereniging ‘De Binnenvaart’.