Sfeervol Winter Wonder Woudrichem in beeld

ma 12 dec 2022, 09:49

Algemeen

WOUDRICHEM • In de vesting van Woudrichem werd zaterdag weer een sfeervol Winter Wonder Woudrichem georganiseerd.

Er was tot ‘s avonds laat van alles te zien, doen en beleven in het vestingstadje. Zo was er een levende kerststal, kon men van allerlei lekkernijen genieten en zorgde de verlichting op de schepen in de Historische Haven van Woudrichem voor een mooi beeld.