SPAR in Andel wacht grote verbouwing: 16 weken lang gesloten

za 10 dec 2022, 16:20

Algemeen 406 keer gelezen

ANDEL • De SPAR in Andel wordt begin volgend jaar grondig verbouwd. Op woensdag 11 januari sluit de winkel om 13.00 uur de deuren. Deze zullen op dinsdag 2 mei weer open gaan voor klanten.

‘Na jarenlange onzekerheid gaat het er dan eindelijk van komen: de SPAR gaat verbouwen’, laten BertJan van der Beek en Dick Pruissen van de supermarkt in Andel weten. ‘Met gepaste trots kunnen we het nieuws delen dat er in Andel een moderne, frisse en toekomstbestendige buurtwinkel gaat herrijzen. Een winkel voor écht dagelijks gemak. Om dit te realiseren gaan we voor een langere tijd dicht.’

Leegverkoop

Voorafgaand aan de sluiting zal de winkel en totale leegverkoop houden, aangezien de winkel 16 weken lang de deuren sluit. ‘De producten opslaan kan helaas niet, omdat dan alles bij de heropening al op, over of kort op de datum is’, stelt men.

‘Vanzelfsprekend is de sluiting heel vervelend voor onze gasten die dagelijks de boodschappen doen in de SPAR. Het is voor ons en alle medewerkers ook erg tegenstrijdig om de winkel ‘leeg’ te laten lopen. We hopen op uw begrip en willen benadrukken dat deze langdurige sluiting noodzakelijk is om de winkel in het dorp voor de toekomst te behouden. De vers artikelen zijn tot de laatste weken goed beschikbaar. De voorraden van de lang houdbare artikelen bouwen we af’, melden Van der Beek en Pruissen.

Wekelijks boodschappenlijstje

De supermarkt uit Andel wijst klanten erop dat de boodschappen online, via www.spar.nl, besteld kunnen worden. Voor de klanten die afhankelijk zijn van de winkel in het dorp en geen mogelijkheid hebben om met de computer te bestellen, bestaat de mogelijkheid tot het maken van een wekelijks boodschappenlijstje.

Klanten die van deze service gebruik willen maken moeten zich voor zaterdag 7 januari melden bij de SPAR. De supermarkt komt dan iedere maandag het boodschappenlijstje thuis ophalen, om de boodschappen vervolgens op donderdag of vrijdag op een afgesproken tijdstip te bezorgen.

‘Op deze manier kunnen we ouderen en minder validen gasten op structurele wijze helpen met het doen van de boodschappen’, stelt men.

Heropening

De heropening van de winkel zal plaatsvinden op dinsdag 2 mei, om 19.00 uur. ‘We kunnen nu al verklappen dat de winkel volledig onherkenbaar zal zijn. De komende periode bijten we met elkaar door de zure appel heen, wij zijn ons ervan bewust dat het sluiten van een winkel voor 16 weken niet of nauwelijks voorkomt’, besluiten Van der Beek en Pruissen.