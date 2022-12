Altena zoekt huisvesting voor ambtenaren en denkt aan De Werf in Woudrichem

zo 11 dec 2022, 18:05

ALTENA • De gemeente zoekt een definitieve oplossing voor de huisvesting van ambtenaren, nu het huurcontract van het voormalige gemeentehuis in Wijk en Aalburg afloopt. Verschillende oplossingen worden onderzocht. In het tweede kwartaal van 2023 hoopt het college de uitkomsten van dit onderzoek voor te leggen aan de gemeenteraad.

In Altena is er momenteel te weinig ruimte voor de huisvesting van alle ambtenaren. Nu werkt men deels in Almkerk en deels in Wijk en Aalburg. De gemeente Altena heeft behoefte aan 1.310 extra vierkante meter ruimte, zo heeft men becijferd. Hierbij wordt al rekening gehouden met ambtenaren die thuiswerken.

Zichtbaar

De gemeente wil graag zichtbaar zijn voor inwoners, waardoor de nieuwe huisvestingslocatie aan verschillende eisen moet voldoen. Daarnaast moet het geschikt zijn voor de huidige en toekomstige ambtelijke organisatie. Bij het zoeken wordt voornamelijk gekeken naar bestaande gebouwen en locaties van de gemeente zelf. Daarom heeft men op dit moment De Werf in Woudrichem, het voormalige gemeentehuis, als mogelijke locatie op het oog.

Twee varianten

Voor dit gebouw worden twee varianten uitgewerkt die zorgen voor een langetermijnoplossing. De eerste variant is een casco renovatie van het bestaande gebouw, waarbij het volledig gemoderniseerd en verduurzaamd wordt. De tweede variant is een herontwikkeling van het gebouw, waarbij men uitgaat van sloop en nieuwbouw.

Gehuurde locatie

Eind volgend jaar loopt het huurcontract van het voormalige gemeentehuis in Wijk en Aalburg af. De gemeente hoopt het contract met Bazalt Wonen en de Hervormde Gemeente tijdelijk te verlengen. Beide partijen hebben aangegeven hier positief tegenover te staan.