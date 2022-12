Boek over ‘Kees van Japkes’ staat in grote belangstelling: ook van universiteit Tilburg

zo 11 dec 2022, 16:02

Algemeen 233 keer gelezen

GENDEREN • Het jubileumboek over het 100-jarige café ’t Zwaantje te Genderen, mag zich verheugen in een grote belangstelling. Het boek over het café, dat in de volksmond Kees van Japkes wordt genoemd, is zelfs ontdekt door de universiteit van Tilburg.

De Brabant Collectie van de universiteitsbibliotheek verzamelt publicaties over (de geschiedenis van) Brabant en Brabanders. Daarbij kun je denken aan romans, strips en poëzie van Brabantse auteurs.

Het doel is al deze werken te bewaren voor het nageslacht en deze beschikbaar te stellen aan het publiek voor (wetenschappelijk) onderzoek en liefhebberij. Alle titels in de collectie zijn opgenomen in een eigen zoekmachine en te raadplegen, of te lenen bij de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg.

Het jubileumboek werd gevonden door collectie-specialisten die constant op zoek zijn naar onder andere boeken over Brabant. De universiteitsbibliotheek in Tilburg heeft een collectie met meer dan 800.000 boeken, tijdschriften, afbeeldingen, oude drukken en handschriften. Samen met een omvangrijke digitale collectie van e-books en e-journals, levert dit een schat aan wetenschappelijke informatie op.

Derde druk

De eerste druk van het boek was al uitverkocht voordat de boekpresentatie plaatsvond. Inmiddels rolt de derde en tevens laatste druk van de band; mooi op tijd om het boek als cadeau onder de kerstboom te leggen.

Het boek over ‘t Zwaantje is te bestellen via info@cafezwaantje.nl, of via 06-53854900. Ook is het te koop in het café en bij diverse winkels in Genderen.