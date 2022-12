Refresh Your Fitness uit Wijk en Aalburg wint Dutch Fitness Award

zo 11 dec 2022, 13:59

Algemeen 428 keer gelezen

WIJK EN AALBURG • Sportschool Refresh Your Fitness uit Wijk en Aalburg is in de prijzen gevallen bij de Dutch Fitness Awards.

De missie van de Dutch Fitness Awards is om uitblinkers in de fitnessbranche in de spotlights te zetten. Fitnessclubs en personal trainers maken in de gemeente waar zij gevestigd zijn, kans op een award voor de meeste stemmen en een award voor de hoogste waardering. Refresh Your Fitness uit Wijk en Aalburg kreeg 93 stemmen en een waardering van 9,51. Hiermee mag de sportschool zich de winnaar van de gemeente Altena noemen.

“We zijn erg blij met het winnen van de award”, vertelt Dave de Vaan, eigenaar van de sportschool in Wijk en Aalburg. “We bestaan nu bijna tien jaar en dit is een mooie waardering voor ons harde werken. Zeker tijdens de coronatijd zaten we in een dip, dus dit is een mooie opsteker en geeft een positieve boost.”

Refresh Your Fitness is niet de sportschool met de meeste leden in Altena, waardoor het tijdens de stemronde lang spannend bleef wie er zou winnen. “Vier keer werd de tussenstand bekendgemaakt en de eerste drie keren bleven we steken op de tweede plaats. In de laatste week zijn we omhoog geschoten naar de eerste plaats.”

Award Festival

Omdat Refresh Your Fitness winnaar van de gemeente Altena is, zijn de werknemers van de sportschool op 23 januari te gast bij de uitreiking van de awards in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Hier ontvangen de winnaars een gepersonaliseerde award en zal er daarna een leuk feestje gehouden worden met de DJ’s van Radio 538.

Het team van de sportschool zal zelf ook nog een klein feestje houden, tijdens de kerstborrel. “Deze prestatie is door het hele team mogelijk gemaakt”, is De Vaan lovend. “De kerstborrel zal dit jaar dus extra gezellig zijn.”

Promotieactie

Begin volgend jaar zal er een promotieactie gehouden worden voor nieuwe leden, kondigt De Vaan alvast aan. “Bij het afsluiten van een jaarabonnement, mag men tot en met 1 maart gratis sporten. Als iemand een abonnement voor een half jaar afsluit, kan diegene tot 1 februari gratis naar onze sportschool.”