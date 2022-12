Faillissement van MVI geeft Sosijn zorgen: ‘De bus is echt een verrijking voor ons’

zo 11 dec 2022, 09:09

DUSSEN • Stichting Sosijn en vele andere stichtingen die in het bezit zijn van een zorgbus van Stichting Mobiliteit voor Iedereen (MVI), verkeren in grote onzekerheid. Onlangs werd MVI failliet verklaard door de rechtbank en dus is het, ondanks een overname door Saam Doet Het, de vraag of de zorginstellingen hun zorgbus kunnen houden.

Stichting Sosijn uit Dussen is één van de 81 zorginstellingen in Nederland, die tegen een gereduceerd tarief een zorgbus in bruikleen heeft van MVI. Dit was mogelijk doordat MVI donaties van bedrijven ontving. Met deze donaties werden de bussen van leasemaatschappijen gehuurd, waarna deze ter beschikking werden gesteld aan zorginstellingen.

De aanleiding voor het faillissement van MVI is het ontvreemden van geld uit de kas van deze goededoelenstichting, door oprichter Edwin K. (50). Uit onderzoek van Follow the Money bleek dat K. van begin 2018 tot en met april 2020 bijna 1,5 miljoen euro overmaakte naar zijn adviesbedrijf. Hoe meer geld er bij MVI binnenkwam, hoe meer hij naar zichzelf doorsluisde. K. bleek een gokverslaving en de nodige schulden te hebben.

Met een nieuw bestuur maakte stichting MVI nog een nieuwe start in het voorjaar. Het lukte hen echter niet om de vervoersorganisatie overeind te houden.

Onzekerheid

Nu MVI failliet is verklaard verkeren de stichtingen met een zorgbus in grote onzekerheid, vertelt Patty Honcoop. Samen met Eldine Mulder is zij oprichtster van Stichting Sosijn, dat zorg op maat biedt aan kinderen met een bepeking.

Sosijn is afhankelijk van de zorgbus om de kinderen te kunnen vervoeren. “Wij gebruiken de bus om sommige kinderen thuis op te halen, om op deze manier ouders te ontlasten. Ook gebruiken we de bus om uitjes met de kinderen te kunnen doen, zoals naar het bos of naar de bioscoop. De bus is echt een verrijking voor ons”, stelt Honcoop. “We kunnen eigenlijk niet meer zonder, want dat zou betekenen dat we geen uitstapjes meer kunnen doen met de kinderen.”

Omdat Sosijn zelf geen geld heeft om een rolstoelbus aan te schaffen, was de stichting blij dat zij voor slechts 544 euro per maand de bus van MVI konden huren. “Daar kwamen alleen de brandstofkosten nog bij.”

Overname door Saam Doet Het

Nu Saam Doet Het de stichting MVI heeft overgenomen is het nog maar de vraag of Sosijn gebruik kan blijven maken van de zorgbus. “We weten nog niet onder welke voorwaarden we de bus mogen houden en of dit financieel haalbaar is”, vertelt Honcoop. “We weten namelijk wel dat Saam Doet Het normaal gesproken met een ander concept werkt, waarbij de huurder zelf moet opdraaien voor de verzekerings- en onderhoudskosten en voor de wegenbelasting.”

De vraag is ook of het Sosijn lukt om nieuwe sponsoren aan te dragen. “Hebben zij er nog wel vertrouwen in na alles wat er gebeurd is?”, vraagt Honcoop zich hardop af.

Vooralsnog mag Sosijn blijven rijden met de zorgbus en blijft deze verzekerd. “Dat geeft even ademruimte.” De vraag is echter tot wanneer en wat er hierna gaat gebeuren. “Die onduidelijkheid is erg vervelend voor ons, maar vooral ook voor de ouders van de kinderen”, stelt de eigenaresse van Sosijn.

Ze hoopt dan ook dat er zo snel mogelijk duidelijkheid zal komen. “Misschien mogen we onder dezelfde voorwaarden met de bus blijven rijden, maar dat weten we op dit moment gewoon nog niet.”

Hartverwarmend

Honcoop vindt het hartverwarmend dat meerdere mensen hulp hebben aangeboden. “Als er meer duidelijkheid komt kunnen we eventueel nog met deze mensen in gesprek, om te kijken of er een oplossing mogelijk is.”