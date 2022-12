Nieuwe editie van sprookjesachtige evenement Winter Wonder Woudrichem

za 10 dec 2022, 13:03

WOUDRICHEM • In de vesting van Woudrichem is het zaterdag 10 december vanaf 14.00 uur weer tijd voor het sfeervolle Winter Wonder Woudrichem. Dit is een sprookjesachtig evenement met livemuziek, heerlijke versnaperingen en leuke activiteiten voor jong en oud.

Diverse kramen en foodtrucks, knisperende haardvuren en honderden bezoekers uit de streek zorgen elk jaar weer voor een intieme sfeer en een onvergetelijke beleving, in de aanloop naar de feestdagen en het einde van het jaar. Het evenement vindt plaats op de Kerkstraat (tussen de Bagijnestraat en Hoogstraat) en de Landpoortstraat.

Er is van alles te doen tijdens Winter Wonder Woudrichem. Allereerst is er een ruime variatie aan zowel food als non-food kramen. Van kleding, kerststukjes en sieraden tot en met poffertjes en pannenkoeken.

In de tuin van de Sint-Martinuskerk is er een levende kerststal en in de kerk geeft popkoor HUGO een vrolijk optreden. Tijdens Winter Wonder Woudrichem is er voor bezoekers de mogelijkheid om de binnenkant van de Sint-Martinuskerk te bekijken, maar ook de Waterstaatskerk opent zijn deuren voor bezoekers.

Lokale ondernemers

Er is deze zaterdag een uitgebreid aanbod van activiteiten bij lokale ondernemers zoals Oude Liefde (vintage en brocante), Fair van Ver Woudrichem (voor duurzame en ‘eerlijke’ cadeaus), Naaiatelier Snuffel, boekenwinkel Tante Bethje en niet te vergeten: het ontsteken van de verlichting op de schepen in de Historische Haven van Woudrichem.

Bij het vallen van de avond worden de schepen aangeroepen om hun lichten te ontsteken. Dit zorgt voor een mooi moment. Op Hoogstraat 1 is de expositie ‘Klei en Inkt’ te bezoeken.

Vanaf IJssalon Baks voert stadsgids Jos Korthout een optocht van kinderen met lampionnen en hun ouders mee naar de Historische Haven. De optocht start om 18.00 uur, deelname en de lampionnen zijn gratis.

Bereikbaarheid

Winter Wonder Woudrichem is goed bereikbaar via de veerdienst, per fiets of te voet. Bezoekers die met de auto komen kunnen het beste parkeren bij Schapendam, Jacoba van Beierenstraat of het Raadhuisplein.