Data voor ophalen van oud papier in 2023 nog onbekend

do 8 dec 2022, 12:41

Algemeen 428 keer gelezen

ALTENA • Het is nog niet bekend op welke data er in 2023 oud papier wordt opgehaald. Omdat de gemeente nog niet weet wanneer de eerstvolgende ophaaldatum van oud papier in 2023 is, raden zij aan in december de papiercontainer aan te bieden voor lediging. Mogelijk zit er meer dan een maand tussen de ophaaldag in december en de volgende in 2023.

Vanaf 1 januari 2023 wordt oud papier op een doordeweekse dag overdag opgehaald, in plaats van op zaterdag of op een doordeweekse avond. Het oud papier werd in Altena tot nu toe opgehaald door organisaties. Het bedrijf dat de vrachtwagens en chauffeurs levert, kan deze dienst echter niet meer aanbieden op zaterdag. Daarom wordt het oud papier vanaf volgend jaar overdag doordeweeks opgehaald.

Op de afvalkalender voor 2023 ontbreken nu de data voor het ophalen van oud papier. Deze worden toegevoegd, zodra de data bekend zijn.