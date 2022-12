Altena zet speciale groep vrijwilligers in het zonnetje

40 minuten geleden

ALTENA • De gemeente Altena besteedt dit jaar voor de derde keer op rij extra aandacht aan een speciale groep vrijwilligers, tijdens Nationale Vrijwilligersdag op 7 december.

“Dit jaar verrassen we de vrijwilligers die helpen bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze vrijwilligers zorgen voor een goede opvang van vluchtelingen en helpen bij het vinden van een veilige plek in Nederland”, laat de gemeente weten.

Hartverwarmend

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van opvang aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland. “Dat kunnen wij als gemeente niet alleen, dat bereiken we samen. Met maatschappelijke partners, maar vooral ook samen met inwoners. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel vrijwilligers zich inzetten om te helpen bij deze opvang. Zij maken het verschil”, aldus wethouder Anneloes van Hunnik.

Wethouders bezoeken opvanglocaties

Op woensdag 7 december bezoeken de wethouders opvanglocaties in Werkendam, Rijswijk en Wijk en Aalburg om de vrijwilligers te bedanken en in het zonnetje te zetten. Later deze maand krijgen de vrijwilligers van VluchtelingenWerk aandacht van de wethouders.