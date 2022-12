Klassieke meubelzaak Lodewijck Interieurs opent deuren in Werkendam

ma 5 dec 2022, 09:13

WERKENDAM • Aan de Vierlinghstraat 15 in Werkendam opende Lodewijck Interieurs op vrijdag 2 december zijn deuren. De interieurzaak heeft een verhuizing vanuit Gouda naar Werkendam achter de rug en zal hier weer een specifieke klantengroep van dienst zijn.

De zaak begon in 1978 in Gouda met de verkoop van tapijten en gordijnen. Na verloop van tijd werd het assortiment uitgebreid met stoelen, banken en tafels. In 1997 verhuisde de winkel al eens binnen Gouda. Kees van Wijk, de huidige eigenaar, trad in 2007 in dienst bij de interieurzaak en in 2008 nam hij het bedrijf over van de oprichter.

De winkel, die tot de verhuizing naar Werkendam bekend stond onder de naam BÉVÉ Meubel, heeft zich altijd gericht op het luxe klassieke segment van de meubelmarkt. “Dit is altijd de basis van de winkel geweest”, vertelt Van Wijk. “Toen ik de zaak overnam verkochten we al veel klassieke meubels. Dit is ook altijd mijn passie geweest, met de rijke stoffen, de details die erin zitten en het vakmanschap dat erbij komt kijken.”

Lodewijck Interieurs is gespecialiseerd in kwaliteitsmeubels met luxe stoffen, uit onder meer Engeland, Frankrijk en Italië. “Hier hebben we een exclusieve collectie van opgebouwd”, aldus Van Wijk. Met de verhuizing naar Werkendam heeft men ook geïnvesteerd in het aanbieden van exclusieve verlichting in diverse stijlen.

Specifieke markt

Klassieke meubels behoren echt tot een specifieke markt, vertelt de eigenaar van de winkel. “Het heeft niets met trends te maken, maar het is een stijl. Die stijl past je wel, of niet.” Lodewijck Interieurs heeft dan ook een specifieke groep klanten, verspreid over een groot deel van Nederland.

Dit heeft ermee te maken dat er nog maar weinig interieurzaken zijn die klassieke meubels als specialisme hebben. Daarnaast is er met de nieuwe showroom ook een uitbreiding gemaakt naar de eigentijdse meubels. Een moderner segment, maar wel met de stijlvolle stoffen, kleuren en entourage.

Voor het feit dat klassieke meubels vaak kostbaarder zijn dan ‘moderne meubels’, heeft Van Wijk een logische verklaring. “Wij verkopen geen gebruiksvoorwerpen, maar echte kwaliteitsmeubelen. Dat is een investering in je interieur voor jaren. Hier komt veel ervaring en vakmanschap bij kijken, daar betaal je voor.”

Verhuizing

De reden dat Van Wijk met zijn winkel is vertrokken uit Gouda, heeft er in het kort mee te maken dat er daar geen grond beschikbaar was om een nieuw pand te bouwen en er een wens was voor een meer centrale plaats in het midden van het land. Bovendien wilde hij de zaak graag dichter bij huis hebben en dat is de in de Bommelerwaard woonachtige interieurspecialist nu gelukt.

Het aangekochte pand, waar vroeger Baas Sfeervol Wonen gevestigd was, heeft een flinke metamorfose ondergaan, waardoor het uiterlijk van het pand nu naadloos aansluit bij de stijl van de winkel. De naam Lodewijck Interieurs werd overigens al voordat de verhuizing naar Werkendam gepland was bedacht en mag toch ook passend bij de uitstraling van de zaak genoemd worden.

Mensen die een aankoop doen bij Lodewijck Interieurs krijgen tot en met zaterdag 31 december een luxe attentie.