Arbeidsmigranten in Altena gaan verblijfsbelasting betalen

wo 30 nov 2022, 15:02

Algemeen

ALTENA • De gemeente Altena gaat belasting heffen voor het verblijf van arbeidsmigranten in de gemeente. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Het college noemt verschillende redenen om een verblijfsbelasting voor arbeidsmigranten in te stellen. ‘Altena stelt beleid op voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het is billijk om, rekening houdend met de inspanningen van de gemeente voor deze doelgroep, ook belasting te heffen, mits het om kortdurend verblijf gaat’, stelt het college.

Ook kunnen arbeidsmigranten van dezelfde voorzieningen gebruik maken als ingeschreven inwoners, zoals wegen, recreatievoorzieningen, winkelcentra en parkeerplaatsen. Het college vindt het redelijk om alle verblijvenden hiervoor te belasten.

Basisregistratie Personen

Met het instellen van een verblijfsbelasting wil de gemeente ook controles gaan uitvoeren op de Basisregistratie Personen (BRP). Het is de wettelijke plicht van verblijvenden, die gedurende een half jaar ten minste twee derde van die tijd in Nederland verblijven, om zich bij de gemeente te melden voor inschrijving in de BRP.

De gemeente heeft nu nog onvoldoende zicht op welke arbeidsmigranten er niet staan ingeschreven, terwijl dat wel zou moeten. De volledigheid en juistheid van de BRP is een wettelijke eis. ‘Gevolg van de BRP-controles zal zijn dat veel arbeidsmigranten alsnog worden ingeschreven’, schrijft het college.

Vanaf 2025

Het college vindt het niet juist om aanslagen op te leggen aan arbeidsmigranten die niet ingeschreven staan in de BRP. In 2023 worden daarom controles ingesteld en bezoeken aan locaties gebracht. In 2024 gaat de gemeente heffen en in 2025 worden aanslagen opgelegd op basis van de aangifte 2024.