Nieuwe exploitant voor Golfpark Landgoed de Kurenpolder in Hank

wo 30 nov 2022, 11:43

HANK • Golfpark Landgoed de Kurenpolder in Hank krijgt per 1 januari 2023 een nieuwe exploitant: Hollandsche Golfbaan Exploitatiemaatschappij (HGE). HGE exploiteert ook Golfpark Almkreek in Almkerk.

Daarnaast is HGE exploitant van nog twee golfbanen, in Voorst en in De Moer. Golfbaan Landgoed de Kurenpolder is een negen holes golfbaan gelegen aan de rivier de Bergsche Maas, nabij Nationaal Park De Biesbosch. Naast de volwaardige baan beschikt De Kurenpolder over een driving range en negen korte holes.

HGE-eigenaar Hans Schaap is blij met de nieuwe uitdaging. ‘’De Kurenpolder is een leuke baan, prachtig gelegen aan het Kurenpoldermeer. Ook de korte holes zijn leuk. De club is erg gezellig, maar heeft de laatste jaren een terugloop van het aantal leden gezien. Daar gaan we wat aan doen. De vereniging houdt weliswaar per eind 2022 op te bestaan, maar we gaan er voor zorgen dat de clubsfeer blijft bestaan. Ook na de overname door HGE is er ruimte voor tal van clubactiviteiten.’’

De voorzitter van Golfclub De Kurenpolder Heidi Smits laat weten: “We zijn blij met de overname door HGE en kijken uit naar de toekomst. De Kurenpolder is een uitdagende baan, elke dag anders. Veel activiteiten worden, voor én door leden georganiseerd. Het is fijn om te weten dat er ruimte blijft voor gezellige en sportieve clubactiviteiten. We wensen HGE veel succes.’’

Hans Gommers laat namens de eigenaar Recreatiepark de Kurenpolder weten verheugd te zijn met de overname door HGE. “We hebben in HGE een betrouwbare partner gevonden die de exploitatie van het golfpark de juiste impuls kan geven. We kijken uit naar de samenwerking en wensen HGE veel succes”, aldus Gommers.