Waterschapsbelasting Rivierenland stijgt in 2023 gemiddeld met 30 euro per gezin

41 minuten geleden

Algemeen 76 keer gelezen

ALTENA • Gezinnen met een eigen huis gaan volgend jaar gemiddeld 30 euro meer aan waterschapsbelasting betalen. Een alleenstaande huurder gaat gemiddeld ongeveer 12 euro per jaar meer betalen.

De verhoging wordt vooral veroorzaakt door maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en de stijgende (energie)prijzen. Met deze belastingstijging zit Rivierenland op het landelijk gemiddelde van alle waterschappen.

Net als iedereen in Nederland heeft ook Waterschap Rivierenland te maken met grote prijsstijgingen op het gebied van elektra, brandstof en grondstoffen.

Complexer

Daarnaast is het werk van het waterschap steeds complexer. Dit komt bijvoorbeeld door extremer weer, hogere eisen aan schoon en voldoende water en de zuivering van rioolwater. Rivierenland moet daarom kostbare maatregelen nemen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Op dit moment is dit in het rivierengebied goed zichtbaar bij de verschillende dijkversterkingsprojecten.

Leefbaar Rivierengebied

“Dit alles heeft tot gevolg dat de waterschapsbelasting in 2023 sterker stijgt dan in andere jaren. Dat is natuurlijk niet leuk. Als Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland zijn wij ons daarvan bewust”, zegt Goos den Hartog, heemraad bij Waterschap Rivierenland.

“De afgelopen maanden hebben wij in verschillende werksessies gewerkt aan de voorbereidingen van de begroting. Dat heeft geleid tot bezuinigingen op verschillende beleidsterreinen. Dit om de stijgende prijzen zoveel mogelijk op te vangen. Met de inkomsten uit de waterschapsbelasting kunnen we het rivierengebied nu en in de toekomst veilig, schoon en leefbaar houden.”

Energieneutraal

Waterschap Rivierenland wil in 2030 energieneutraal zijn. De stijging van energiekosten onderstreept dit doel nog eens. Afgelopen jaren zijn er al grote stappen gezet. Zo zijn verschillende rioolwaterzuiveringen omgebouwd tot energiefabrieken. Hiermee wekt het waterschap zelf energie op. Daarnaast probeert het waterschap slimmer en innovatiever te werken. Zo houdt Waterschap Rivierenland de kosten zo laag mogelijk.

Rekenvoorbeelden

In het gebied van Waterschap Rivierenland stijgt de waterschapsbelasting van een alleenstaande huurder met 12 euro tot 189 euro in 2023. Een gezin met een eigen huis met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalt in 2023 425 euro, 29 euro meer dan in 2022. Een gezin met een eigen huis met een WOZ-waarde van 400.000 euro betaalt in 2023 488 euro, 32 euro meer dan in 2022.