Felicitaties voor diamanten jubileum van Barend Verheij (85) en Riet Colijn (83)

ma 28 nov 2022, 08:17

Algemeen 94 keer gelezen

WERKENDAM • Barend Verheij (85) en Riet Colijn (83) kregen de felicitaties van burgemeester Egbert Lichtenberg vanwege hun diamanten huwelijksfeest. Op 9 november 1962 gaven zij elkaar het jawoord, zeven jaar eerder hadden ze elkaar leren kennen op het oranjefeest in Almkerk.

“Dat was toen al één van de gezelligste oranjefeesten. Barend had een pak van de luchtmacht aan en dat vond ik wel stoer”, zo vertelt de bruid. De trouwdag begon met miezerregen, in de middag waaide het hard, maar liet de zon zich nog even zien. Toen de bruiloftsgasten in de avond huiswaarts keerden was het vooral mistig.

“We gingen na ons trouwen aan de Van Heldenstraat wonen in een nieuw huis, daar waren we heel blij. Maar in de strenge winter van 1962/1963 hebben we veel kou geleden, al was dat wel romantisch. De waterleiding bevroor en ook de kachel liet het afweten.”

Ze bleven altijd in hetzelfde huis wonen, daar werd ook hun zoon geboren. Inmiddels hebben ze twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De bruidegom werkte zijn leven lang als tekenaar op scheepswerf de Merwede, de bruid zelf was kraamverzorgster. Ze schat in dat ze wel zo’n duizend baby’s ter wereld heeft gebracht.

“Barend heeft ook veel vrijwilligerswerk gedaan in Roemenië, maar ook voor de kerk.” Ook Riet was altijd actief in de Maranathakerk. Het feest vierden ze zaterdag met de naaste familie bij de klompenmakerij aan de Korn in Dussen.