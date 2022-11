Cantica neemt in stijl afscheid met concert: ‘We zijn op het hoogtepunt gestopt’

ALTENA • Nog eenmaal wilden de leden van Vocaal Ensemble Cantica zaterdagavond in de kerk van Woudrichem alles uit de kast halen. Natuurlijk was er verdriet dat het koor per 31 december ophoudt te bestaan, maar het mooie concert verzachtte enigszins de pijn. Sinds 1988 was Cantica onder de altijd bezielende leiding van dirigent Henk van Andel een graag gehoord ensemble.

De beslissing van dirigent Van Andel om ermee te stoppen, alsmede het stoppen van enkele koorleden waar geen nieuwe leden voor in de plaats komen, zijn het voortbestaan van het koor funest geworden.

Kosten

“Henk heeft aangegeven als dirigent bij het koor te stoppen. Daarnaast stoppen ook enkele leden, vanwege stemproblemen. Aanwas is er niet en dat zal ook wel niet meer gebeuren”, geeft voorzitter Ilse Joan van Engelen, die ook aangeeft dat soms het halve koor van mei tot september op vakantie is, uitleg. “Een nieuwe dirigent is ook een dingetje. Van bondswege moet je die betalen en met een kleiner aantal koorleden kunnen we al die kosten niet meer opbrengen.”

Niet met het hart

De beslissing om de handdoek in de ring te gooien, werd in een eerder stadium al genomen. “Dat hebben we tijdens een extra ledenvergadering moeten besluiten. We hebben het besluit genomen met verstand, maar niet met het hart. Erg veel leden hebben er wel moeite mee hoor”, zegt Van Engelen met weemoed in haar stem.

Hoog niveau

Cantica zag in oktober 1988 het levenslicht. Vanaf het begin had Henk van Andel de leiding over het koor. “Henk heeft er altijd met uiterste precisie keihard aangetrokken. Hij heeft ons op een hoog niveau laten zingen”, roemt Ilse Joan van Engelen haar dirigent. Oorspronkelijk kwamen de leden uit het Land van Heusden en Altena. Door de jaren heen werd dat minder, maar kwamen er leden uit Papendrecht, Bleskensgraaf, Veenendaal, Hagestein en Kaatsheuvel voor in de plaats. Momenteel is het koor nog geen twintig leden groot.

Religieuze werken

Het repertoire bestond en bestaat voornamelijk uit religieuze werken uit de gehele muziekgeschiedenis. Jaarlijks werd er een eigen concert gegeven en verleende het koor op verzoek medewerking aan kerkdiensten. “In de kerken hadden we ook fantastische optredens, maar ook dat is minder geworden. We werden steeds minder gevraagd”, zegt Van Engelen. De leden van het koor kijken wel met nostalgische blik terug op een mooie tijd.

“De reizen naar Ripon, Saint Alban en Salisbury, waar we uitvoeringen gaven, zullen ons altijd bijblijven. Zeker door de reizen zijn veel onderlinge vriendschapsbanden ontstaan. Iedereen zette ook altijd het beste beentje voor. Lief en leed hebben we ook gedeeld”, noemt Van Engelen wat karaktertrekken van het koor op.

Verder op niveau

Enkele leden hopen hun zangkunsten bij een ander koor te kunnen vervolgen, maar dan wel op hetzelfde niveau als ze gewend zijn. “Meezingen in een bejaardenkoor heeft (nog) niet de voorkeur”, weet Van Engelen. “Veel hangt natuurlijk ook van je stem af. Bij oudere leden wordt dat allemaal minder.”

Slotconcert

Veel belangstellenden waren zaterdagavond getuige van een mooi ‘slotconcert’. De avond onder leiding van dirigent Henk van Andel en vaste organist Arie de Bruijn werd gevuld met Duitse en Italiaanse barokmuziek, waaraan ook sopraan Marjan Strijk en het barokorkest Cappella Maria Barbara onder leiding van Henk van Zonneveld medewerking verleenden. “Schrijf maar dat we op ‘het hoogtepunt’ zijn gestopt”, zegt voorzitter Ilse Joan van Engelen. Of er nog een kans bestaat dat Cantica een soort ‘doorstart’ zou kunnen maken? “Het is alleen stille hoop”, besluit de preses kort en krachtig.