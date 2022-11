VVD Altena stelt vragen over Campus Almkerk: ‘Is alle bedrijvigheid agrarisch van aard?’

ALTENA • VVD Altena heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over Laagt 16 in Almkerk, waar Campus Almkerk gevestigd is. Het perceel waarop Campus Almkerk gevestigd is heeft een agrarische bestemming. De VVD vraagt zich echter af, of alle aanwezige bedrijvigheid wel agrarisch van aard is.

‘Zoals u weet heeft het perceel een agrarische bestemming, waar naast agrarische bedrijvigheid één bedrijfswoning is toegestaan. Van wat wij hebben kunnen zien staan er inmiddels drie woningen. Ook lijkt ons niet alle aanwezige bedrijvigheid agrarisch van aard’, schrijft de partij.

‘Uiteraard gunnen wij iedereen het recht om te ondernemen, maar wel binnen de geldende regels. Dit geldt ook voor experimentele bedrijven. Het feit dat een bedrijf ontwikkelt en experimenteert ontheft dat bedrijf niet van de regels’, stelt de VVD. ‘Het is ons bekend dat een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is, maar dat heeft pas de status van een voorontwerp en is dus voorlopig nog niet in werking.’

Inmiddels hebben ook berichten van verkeersoverlast, vanuit het bedrijf, de VVD bereikt. ‘De Laagt is een zeer smalle weg met woonhuizen die vrijwel direct aan de weg liggen. Deze weg is niet geschikt voor veel verkeer. Wij zouden daarom graag vernemen of alle activiteiten op het perceel voldoen aan de regels.’

Eerdere vragen

Het is niet de eerste keer dat de VVD zijn pijlen richt op Campus Almkerk. Ook in 2018 stelde de partij schriftelijke vragen, om te controleren of men aan de geldende regels voldeed. De VVD stelde toen de goot- en de bouwhoogte van de gebouwen aan de Laagt 16 aan de kaak. Destijds liet het college weten dat de gebouwen aan de regelgeving voldeden.