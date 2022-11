Anne en Reier Kampert nemen bedrijf over van broer Dick: ‘Beiden een technische achtergrond’

23 minuten geleden

Algemeen 114 keer gelezen

WERKENDAM • Zes jaar geleden begon Dick Kampert in Werkendam met het verkopen en installeren van Quookers en waterontharders. Inmiddels is Dick verhuisd en hebben zijn broers Anne en Reier Kampert het bedrijf onder een nieuwe naam voortgezet en uitgebreid. Kampert Watersystemen levert en installeert Quookers en waterontharders.

Dit doet het bedrijf voornamelijk in Altena en omgeving. Hoewel Anne en Reier jarenlang in de waterbouw werkten, kregen ze de kneepjes van dit nieuwe vak snel onder de knie. “Het scheelt dat we beiden een achtergrond in de techniek hebben. Bovendien is Dick onze leverancier en blijft daarmee de kennis en de ervaring in het bedrijf”, vertelt Reier.

In Altena is het hebben van een waterontharder geen overbodige luxe, weet Anne. “In deze regio zit er erg veel kalk in het water. Voor je apparaten is het goed om een waterontharder te laten installeren. Als je er eenmaal één hebt, wil je nooit meer zonder.” Een aantal jaar geleden was een Quooker voor veel gezinnen nog te duur. Nu is er veel vraag naar de kraan. “Mensen hebben er veel gemak van”, zegt Anne. Binnen no-time levert de kraan koud, warm, kokend, gekoeld of bruisend water.

Kampert Watersystemen is een Boshuis-dealer, waardoor producten met twintig jaar garantie en service geleverd worden. Voor vragen en meer info zie www.kampertwater.nl, of mail naar info@kampertwater.nl.