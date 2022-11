De Buurman viert 12,5-jarig bestaan: ‘Eén van de grootste netwerkclubs van Zuid-Nederland’

WERKENDAM • Partycentrum Van Lopik in Werkendam was vorige week donderdagavond het toneel voor het 12,5-jarig bestaan van Businessclub de Buurman.

De leden waren uitgenodigd om samen met hun levenspartner aanwezig te zijn tijdens de feestelijke bijeenkomst, die werd opgeluisterd door een aantal muzikale verrassingen. Na een smakelijk buffet konden de voetjes van de vloer bij de klanken van de DJ.

En als klapper op de vuurpijl kwam Lee Towers, inclusief zijn welbekende gouden microfoon, aan het einde van de avond optreden voor de aanwezigen. Een bijzondere afsluiting van een gezellige avond, waar het jubileum uitbundig werd gevierd.

Voorzitter Gertjan Dolislager is verheugd over deze mijlpaal. “Businessclub de Buurman is opgericht in 2009 door mijn voorganger Ton Cornet en ons huidig bestuurslid Huib van Oord. De netwerkclub had in eerste instantie een maritiem karakter. In 2013 heeft Ton de voorzittershamer aan mij overgedragen. Vanaf dat moment is het bestuur verder uitgebreid met René Mooij, Marco de Waal en met penningmeester Henri van Noorloos. En enkele jaren geleden heeft Erick Verlee het bestuur compleet gemaakt.”

De Businessclub telt momenteel zo’n 250 leden. Dolislager: “Onze Businessclub is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste netwerkclubs van Zuid-Nederland. En daar mogen we best trots op zijn.”