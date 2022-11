• 'Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.'

Leergeld ziet hulpvraag verdubbelen: ‘Armoede is niet iets om je voor te schamen’

ALTENA • Steeds meer ouders met beperkte financiële middelen doen een beroep op Stichting Leergeld West-Brabant Oost. De stichting ziet een verdubbeling van het aantal hulpvragen in de gemeente Altena.

“Er zijn altijd al mensen met financiële krapte geweest, maar dit aantal is de laatste tijd erg toegenomen”, vertelt Conny Baks, bestuurslid van de stichting. “Tijdens de coronaperiode is het aantal hulpvragen al gestegen, maar dit jaar is er in Altena sprake van een verdubbeling van het aantal aanvragen vergeleken met 2021. Wij zijn bang dat dit aantal nog toe gaat nemen.”

Voor mensen met een kleine beurs hebben de huidige energieprijzen, duurdere boodschappen en de hoge brandstofprijzen grote gevolgen. Kinderen uit gezinnen met minder geld zijn hiervan meestal de dupe. Deze kinderen kunnen vaak niet meedoen met activiteiten die voor andere kinderen heel normaal zijn. Ze raken zo uitgesloten van binnen- en buitenschoolse activiteiten die geld kosten. Op deze manier zorgt armoede voor een sociaal isolement.

Stichting Leergeld helpt gezinnen met een kleine beurs door de kosten van activiteiten of spullen direct te betalen aan de school, club, of leverancier. Stichting Leergeld West-Brabant Oost ondersteunt kinderen in de leeftijd tussen 4 en 18 jaar.

Schroom

Leergeld probeert ouders met beperkte financiële middelen op het werk van de stichting te attenderen. “Er zijn nog erg veel mensen die schromen om een aanvraag te doen”, stelt Baks. De stichting hoopt de schroom bij deze mensen weg te kunnen nemen. “We zijn er om te helpen. Armoede is niet iets waar je jezelf voor hoeft te schamen, daar ben je in terechtgekomen door omstandigheden.”

De stichting ziet aanvragen van een ‘nieuwe groep armen’. “Dit zijn tweeverdieners, waarbij één van de ouders zzp’er is. In de coronatijd was het voor sommige zelfstandige ondernemers moeilijk om werk te vinden. Hierdoor bleven inkomsten uit, terwijl er normaal gesproken genoeg geld binnenkwam”, zegt Baks. “Deze mensen realiseren zich vaak niet dat ook zij een hulpvraag bij onze stichting mogen doen.”

Om in aanmerking te komen voor hulp is de richtlijn dat ouders maximaal 130 procent van het bijstandsniveau mogen verdienen. Hier gaat de stichting echter soepel mee om, omdat dit bedrag na aftrek van alle kosten in sommige gevallen niet overblijft. Daarom bekijkt Stichting Leergeld per gezin of zij voor hulp in aanmerking komen.

Intermediair

Wanneer een gezin een aanvraag doet, komt er een intermediair op bezoek. De intermediair neemt de aanvraag door en spreekt met de ouders en kinderen om te horen welke activiteit zij graag zouden willen doen. “Hierdoor zien we bijvoorbeeld wat er in een thuissituatie speelt en hoeveel kinderen er zijn”, vertelt intermediair Jantine van Rijswijk. “Je komt soms best schrijnende situaties tegen.” De uitkomst van de aanvraag blijft overigens anoniem. De intermediair weet van niemand of een aanvraag wordt aangenomen, dat weet alleen een klantcontactmedewerker op kantoor.

Scholen en verenigingen

Beitske Kralendonk is regio-coördinator van Stichting Leergeld in de gemeente Altena. Zij heeft veel contact met scholen en een tweede regio-coördinator, Anja Schippers, met de verenigingen. Kralendonk en haar collega proberen het werk van Leergeld beter bekend te maken bij deze partijen. “Leerkrachten weten vaak ook niet wat er financieel achter de deur van een gezin speelt, ouders praten er niet graag over. Maar we hopen wel dat scholen willen bijdragen aan de bekendheid van Stichting Leergeld West-Brabant Oost, door erover te blijven praten.”

Vrijwilligers en giften

Het werk van Leergeld wordt verricht door vrijwel allemaal vrijwilligers. Extra handen kunnen goed gebruikt worden. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor per mail aanmelden, via algemeencoordinator@leergeldwbo.nl. Via de website van de stichting, www.leergeldwbo.nl, kan een bijdrage worden geleverd aan het werk van Leergeld.