Wouter wint speelmateriaal voor hoogbegaafde thuiszitters in Nieuwendijk

56 minuten geleden

Algemeen 103 keer gelezen

NIEUWENDIJK • Blij verrast was Nicole Links, eigenaresse van SmartLinks praktijk voor hoogbegaafdheid in Nieuwendijk, toen zij een cheque van 150 euro in ontvangst mocht nemen. De cheque werd gewonnen en overhandigd door Wouter, een cliënt van de praktijk.

Kringloop De Cirkel uit Hardinxveld-Giessendam deed een oproep: ‘Vertel ons jouw wens voor een goed doel en wij kiezen tien wensen uit die een cheque krijgen om de wens in vervulling te laten gaan’. Wouter hoefde hier geen moment over na te denken. Deze cheque zou goed van pas komen bij SmartLinks.

Veilige omgeving

Hier komen hoogbegaafde kinderen die vastlopen in het onderwijs voor begeleiding en dagbesteding. Deze kinderen hebben te lang moeten functioneren in een niet passende omgeving, waardoor zij trauma opliepen en uiteindelijk thuis kwamen te zitten. Bij SmartLinks kunnen de kinderen in een veilige omgeving tot rust komen en vertrouwen opbouwen. Vanuit die rust en het vertrouwen leren kinderen weer wie zij zelf zijn. Ze ontmoeten gelijkgestemden en leren ook van elkaar.

Helaas groeit de groep hoogbegaafde thuiszitters de afgelopen jaren enorm. Om zoveel mogelijk hoogbegaafde thuiszitters een fijne, veilige omgeving te kunnen bieden, is SmartLinks dit najaar verhuisd naar een grotere locatie in Nieuwendijk. Een prachtige, huiselijke praktijk midden in het groen.

Veel materiaal nodig

Doordat de praktijk veel groter is en er meerdere groepen zijn is er veel extra materiaal nodig. Toen de kinderen hoorden dat Wouter had gewonnen kon het grote brainstormen beginnen. Nieuwe skelters voor de mooie skelterbaan buiten, technisch Lego-motoren of toch een paar hamsters? Mede dankzij deze cheque van Kringloop De Cirkel uit Hardinxveld-Giessendam kan SmartLinks nog meer hoogbegaafde thuiszitters een fijne plek bieden.