Werkendam krijgt een dorpsraad: “Houden van korte klappen en niet van gezwam in de ruimte”

25 minuten geleden

Algemeen 77 keer gelezen

WERKENDAM • In navolging van verschillende andere dorpen in de gemeente Altena, krijgt ook Werkendam een dorpsraad. De dorpsraad wil zich gaan inzetten voor het algemene belang van Werkendammers.

Cees van den Heuvel, Mark van Rossum, Kees Kieboom en Ton Cornet zijn de kartrekkers van Dorpsraad Werkendam. Laatstgenoemde neemt het voorzitterschap op zich. “Er zijn nog een aantal dingen die geregeld moeten worden voordat we aan de slag kunnen, maar we zijn heel enthousiast”, vertelt Cornet. “We willen Werkendam met elkaar terugbrengen in de oude staat.”

Thema’s

De dorpsraad wil verschillende thema’s onder de aandacht van de gemeente Altena gaan brengen. Voorbeelden hiervan zijn veiligheid, bereikbaarheid, meer groen en het openbaar vervoer. “De buslijn tussen Werkendam en Dordrecht is bijvoorbeeld essentieel. Deze kan echt niet verdwijnen”, stelt Cees van den Heuvel. Ook het parkeerprobleem in Werkendam, noemt de dorpsraad als een belangrijk thema. “Dat is één van de grootste obstakels”, aldus Cornet.

Men wil ook de aanwezige kennis in Werkendam beter gaan uitdragen, zodat het voor de jeugd nog duidelijker wordt dat er veel mogelijkheden in het dorp zijn op het gebied van werkgelegenheid. “Er wordt snel vergeten dat er hier veel specialisme is. We willen de braindrain tegengaan.”

Kleinere onderwerpen

Ook de kleinere onderwerpen, zoals slecht toegankelijke stoepen, vindt men belangrijk. “Waar zijn onze boa’s? Vaak zijn zij niet zichtbaar. De gemeente laat deze dingen niet bewust liggen, maar het is wel belangrijk dat ze aangekaart worden”, aldus Mark van Rossum. “Soms moet je de gemeente wel twee of drie keer om iets vragen en daar willen we als dorpsraad actiever bovenop zitten, of zelf oplossingen aanreiken.”

“De concrete doelstelling van Dorpsraad Werkendam is om de belangen van het dorp, haar inwoners en de gevestigde bedrijven te vertegenwoordigen en over te brengen richting de politiek en de gemeente”, zegt Van Rossum.

Samenwerking met gemeente

De eerste plannen voor een dorpsraad zijn ontstaan tijdens een bijeenkomst van Businessclub de Buurman. Hierna volgden de ontwikkelingen zich snel op. Inmiddels zijn er al gesprekken met de gemeente geweest, die ook enthousiast reageerde. “We zullen op sommige vlakken best gaan botsen met de gemeente”, denkt Van den Heuvel.

“Als de gemeente bij ons aankomt met ‘we zijn nog volop aan het fuseren’, gaat dat er bij ons niet meer in. We houden van korte klappen, willen concreet zijn en houden niet van gezwam in de ruimte. We blijven net zo lang praten totdat we antwoord hebben. Uiteraard is ‘nee’ ook een antwoord, maar alleen met een duidelijke uitleg.”

Verschillende belangen

Men heeft geprobeerd om zoveel mogelijk kennis op verschillende vakgebieden in het bestuur te krijgen, om alle belangen in het dorp goed te kunnen behartigen. Het is overigens ook de bedoeling dat er nog een vrouwelijke secretaresse aan het bestuur wordt toegevoegd. “Voor de structuur en het overzicht”, zegt Van den Heuvel met een knipoog.

Bijeenkomst

De dorpsraad heeft al een logo, ontworpen door Gertjan Dolislager, en de website komt binnenkort online. Op deze site wordt duidelijk uitgelegd hoe de dorpsraad zich per thema wil inzetten. Men is voornemens om minimaal één keer per jaar een bijeenkomst te organiseren, waarop inwoners terechtkunnen en onderwerpen kunnen inbrengen.

Dit laatste zal ook mogelijk zijn via de website. De dorpsraad zal zich overigens uitsluitend inzetten voor zaken die het algemeen belang betreffen, persoonlijke zaken zal men niet oplossen.