Kozak Lowie van Zundert: ‘We moeten de vrije val doorbreken’

WERKENDAM • Bij Kozakken Boys zijn de resultaten in de competitie al meer dan een maand niet om over naar huis te schrijven. Lowie van Zundert deelt in de malaise op De Zwaaier. De spits scoorde pas twee keer, maar vindt het nog te vroeg om zich al zorgen te maken.

“Tot nu toe bevalt het me goed bij Kozakken Boys”, steekt Lowie van Zundert van wal. “Het is een mooie en fijne club. Er komen altijd veel mensen kijken. Dat geeft een gezellige entourage, ook in de kantine na de wedstrijd. Het leeft echt in Werkendam. Dat spreekt mij wel aan”, aldus de spits, die werd gehaald voor de doelpunten.

Slag in de rondte

Op de werklust en de inzet van Van Zundert, die overkwam van Spakenburg naar Kozakken Boys, valt weinig aan te merken. Hij werkt zich een slag in de rondte. Jammer is wel, dat de teller pas op twee doelpunten staat in de competitie. “Het wil nog niet echt lukken. Daar baal ik zelf ook van”, reageert de spits.

“Waar het aan ligt is een goede vraag. Als ik dat zou weten, kon ik er wat aan doen. Als het als team niet echt loopt, is het voor mij ook lastig. Als spits wil je altijd scoren, dus het knaagt wel aan mij. Ik wil me bewijzen. Met die intentie ben ik ook naar Kozakken Boys gekomen.”

Mooiste wedstrijd

In de TOTO KNVB Beker was Van Zundert wel belangrijk voor Kozakken Boys. De pas 24-jarige spits, afkomstig uit de buurt van Nijmegen, opende met zijn 2-2 de poort naar een megastunt, met de uitschakeling van Vitesse in de strafschoppenserie.

“Het was de mooiste wedstrijd die ik heb gespeeld in mijn carrière. Het was een avond om nooit te vergeten”, begint Van Zundert te glunderen. “Ik ben ook een fan van NEC, dus dat maakte het voor mij extra speciaal om Vitesse uit te schakelen”, lacht de spits, die uit een echte voetbalfamilie komt. “Mijn vader is een echte voetbalfan en mijn moeder komt ook bijna altijd kijken en supporteren”, aldus Van Zundert.

NEC en RKC

Zijn eerste voetbalstappen maakte hij bij het plaatselijke vv Ravenstein. Talent had hij wel en hij scoorde er lustig op los. Zijn volgende stap was de jeugd van de amateurs van NEC.

Na zijn overstap naar Jong NEC schopte hij het net niet tot de hoofdmacht in Nijmegen. “Ik heb wel bij de selectie gezeten en een aantal keren op de bank, maar ik heb nooit mijn debuut gemaakt.”

Vervolgens werd hij verhuurd aan RKC. Na een half jaar kwam hij terug in Nijmegen en besloot hij het te gaan proberen bij De Treffers. “Na tweeënhalf jaar in Groesbeek maakte ik de overstap naar Spakenburg, waar ik één seizoen gespeeld heb. Bij Spakenburg zat ik meestal op de bank en moest ik het hebben van invalbeurten. Maar ik heb er toch nog zeven gemaakt”, aldus Van Zundert, die zichzelf profileert als iemand die nooit opgeeft en altijd honderd procent zijn best wil doen.

Vrije val

De ‘Boys’ begonnen goed aan de competitie, maar sinds de 2-3 nederlaag tegen Noordwijk, na een 2-0 voorsprong, zit de klad er flink in op De Zwaaier. Wat volgde waren een 3-0 nederlaag bij De Treffers en een 1-4 nederlaag op De Zwaaier tegen IJsselmeervogels.

Even was er een lichtpuntje met de 1-1 bij TEC, maar tegen Rijnsburgse Boys volgde weer een zure en frustrerende 0-1 nederlaag. Door een scheidsrechterlijke dwaling verloor Kozakken Boys ook bij HHC Hardenberg, met 2-1. De Werkendammers zitten nu in een vrije val en naderen met rasse schreden de gevarenzone.

“Het zat ons een aantal wedstrijden niet mee”, stelt Van Zundert. “We hebben een aantal wedstrijden verloren, die we eigenlijk hadden moeten winnen. Daar kun je toch weer hoop uit halen”, vindt hij het nog te vroeg om zich zorgen te maken.

“Ik heb het gevoel, dat het wel goed gaat komen. Anderzijds wordt het wel tijd dat we de vrije val gaan doorbreken. We moeten weer eens drie punten pakken. Ik heb er zeker vertrouwen in. We hebben vaak gehad dat we heel goed aan een wedstrijd beginnen, maar het dan toch nog weggeven. Wij moeten volwassener worden en hebben meer een killersmentaliteit nodig om een wedstrijd over de streep te trekken. Dat is op dit moment het punt”, aldus de spits.

Beste medicijn

“De teamspirit is nog goed. Daar ligt het niet aan. Iedereen wil voor elkaar door het vuur gaan. We steken de koppen ook wel bij elkaar. Er moet gewoon een tandje bij. Het halen van drie punten is het beste medicijn om hier uit te komen. Ik ben een optimist en weet zeker dat het weer goed gaat komen”, gaat hij ervan uit dat ze ook de echte Lowie van Zundert nog gaan zien in Werkendam.

