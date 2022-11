Extraatje voor clubkas door te collecteren voor Jantje Beton

ALTENA • Elk jaar in maart vindt de bekende Jantje Beton Collecteweek plaats. Clubs, verenigingen, speeltuinen, kinderboerderijen, scoutinggroepen en jeugdstichtingen kunnen weer meehelpen om alle kinderen in Nederland te laten buitenspelen. Jantje Beton zoekt nieuwe clubs om te collecteren in maart 2023.

Een voordeel is dat 50 procent van de opbrengst voor de eigen clubkas is. Wanneer er extra geld nodig is voor een clubuitje of er zijn nieuwe materialen nodig, doen clubleden mee met collecteren. De andere helft gaat naar de projecten van Jantje Beton. In 2022 is er meer dan 1.250.000 euro opgehaald door alle collectanten. Er is dus zo’n 612.000 euro naar verenigingen overgemaakt, ten behoeve van hun eigen jeugdactiviteiten.

Langs de deuren en online

Er zijn goede doelen, die tegenwoordig alleen voor online collecteren kiezen. Jantje Beton collecteert zowel online, als langs de deuren met een collectebus én Ideal QR-code.

Samen een handje helpen

Eén op de zes kinderen speelt niet buiten. Jantje Beton maakt zich daar zorgen over, want buitenspelen is belangrijk en gezond voor de ontwikkeling van kinderen. Naast de financiële voordelen voor de club biedt de collecte ook de mogelijkheid om jongeren te laten bijdragen aan een betere wereld en andere kinderen in minder fijne omstandigheden te helpen. Daarom doet Jantje Beton een oproep om mee te doen aan de collecte. Samen kan men meer speeltuinen en speelpleinen vergroenen, gezonde buurten starten en kinderen in kwetsbare posities buiten laten spelen.

De collecte

De collecteweek van Jantje Beton vindt plaats van maandag 6 maart tot en met zaterdag 11 maart 2023. Online collecteren is mogelijk van 1 tot en met 31 maart 2023. Aanmelden kan via www.jantjebeton.nl/collecte.