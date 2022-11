Vogelonderzoeker Dirk van Straalen geeft lezing over zeearend op Fort Giessen

GIESSEN • De bekende veldecoloog en vogelonderzoeker Dirk van Straalen houdt op donderdag 17 november een lezing over de zeearend, op Fort Giessen.

Deze enorme roofvogel met een vleugelspanwijdte van 200 tot 250 centimeter is sinds 2006 als broedvogel terug in ons land en de populatie zit enorm in de lift: het aantal broedgevallen steeg het afgelopen jaar tot 28. Ook in de Biesbosch is deze ‘vliegende deur’ vaak te zien.

Van Straalen belicht de bouw en levenswijze, de jachtmethoden, het nestelen en het ringen van de jongen. Ook het gevaar dat windmolens oplevert komt aan bod.

De lezing op Fort Giessen begint om 20.00 uur, toegang is gratis.